دخول المسبار الياباني "سليم" مجدداً في حال سبات

وُضع المسبار الياباني "سليم" SLIM، الموجود على سطح القمر منذ يناير، مجدداً في حال سبات الأحد، بعدما نجح في الصمود خلال الليلة القمرية التي تستمر أسبوعين وتشهد درجات حرارة متدنية جداً.



وكانت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" أعلنت الخميس الفائت عن إعادة تنشيط المسبار الذي تمكّن من إرسال صور جديدة.

ومع أنّ مدة صلاحيته قد تجاوزت التوقعات بكثير إذ لم تصممه الوكالة اليابانية ليتحمّل الليالي القمرية الطويلة التي تنخفض درجات الحرارة خلالها إلى -130 درجة مئوية، بدأت علامات التعب تظهر بصورة متزايدة على المسبار.





ومنذ هبوطه على سطح القمر في 20 يناير، تتبدّل المراحل التي يدخل فيها المسبار بين مرحلة نشطة وأخرى يوضع فيها بسبات.



