«الشارقة القرائي للطفل» يفتح باب التطوّع لدورته الـ15

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب»، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، عن فتح باب التسجيل للراغبين في التطوّع من كافة الجنسيات للمساهمة في أعمال الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه الهيئة وينطلق خلال الفترة من 1 إلى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

يشهد المهرجان سلسلة من ورش العمل والجلسات الخاصة بصناعة أدب الأطفال ويعرض أحدث الإصدارات المحلية والعالمية التي تعزز علاقة الأطفال بمصادر المعرفة والتعلم.

شعار مهرجان الشارقة القرائي للطفل

وأكدت «هيئة الشارقة للكتاب» حرصها في كل عام على إشراك المتطوعين، مشيرةً إلى أن التطوع ظل عاملاً جوهرياً في نجاح المهرجان منذ انطلاقته، ويجسد قيم التعاون والشراكة بين المجتمع والمؤسسات لدعم مسيرة مشروع الشارقة الثقافي.

وأوضحت «الهيئة» أن التطوّع قيمة اجتماعية أصيلة في الثقافة الإماراتية ويسهم في تنميّة مهارات المتطوعين في إدارة وتشغيل الفعاليات الكبرى والإشراف على احتياجات الجمهور، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال العلاقة المباشرة مع الجمهور والعارضين والمشاركين.

متطوعة ترشد أطفالا في مهرجان الشارقة القرائي للطفل (أرشيفية)

وأضافت «الهيئة» أن بإمكان المتطوعين، الراغبين من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و45 عاماً، المشاركة. وتتلخص مهام المتطوعين في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بالالتزام بحضور المهرجان خلال الـ 12 عشر يوماً، وبإمكانهم الاختيار بين الفترة الصباحية من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساء، أو الفترة المسائية من 3:00 حتى 9:00 مساءً لمواكبة زوار المهرجان وفعالياته طوال مدة انعقاده.

ويقدم المتطوعون الدعم والمساعدة للمشاركين والجمهور في المهرجان، كما يتابعون احتياجات فريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية للمساهمة في إنجاح مهامهم بسلاسة ويسر، إلى جانب إرشاد الزوار وتزويدهم بأوقات الفعاليات التي ينظمها المهرجان وأماكن انعقادها داخل مركز إكسبو.

متطوعة ترشد زائرة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل (أرشيفية)

وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في الدورة الـ 14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» عام 2023 نحو 150 متطوعاً، ويشهد المهرجان في كل عام، مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات التي تشمل ورش العمل التفاعلية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين باكتشاف مواهب الطفل وتنمية قدراته، ويستضيف نخبة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين بكتب الأطفال واليافعين، إلى جانب تكريم الفائزين بـ«جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية».