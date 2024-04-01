علي يوسف السعد يكتب: عذراً كلباء

زادت اعتذاراتي مؤخراً لعدد من المُدن والنواحي في دولتي الحبيبة، فأنا أكتب في مجال السياحة منذ زمن ليس بقصير، ولكنني مقصِّر – وهو أمر أعترف به – في الكتابة عن جواهر بلادي الرائعة، ولكن أن تصلَ مُتأخراً خيرٌ من ألا تصلَ، فها أنا أتنقَّل بين ربوع بلادي وأستكشف ما بها من كنوز، لم أكن لأضعها ضمن جداول مَن يقصدني لترتيب جدوله السياحي محلياً.

اليومَ سأتحدث عن دُرَّة عرفتها مؤخراً كوِجهة لن أتردد بدعوة الزوَّار للمرور بها والاستمتاع بما قام به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعلها وجهة للقاصي والداني.

كلباء، كنا نعتقد قديماً أن اسمها يعني (مثل حرف الباء)، ولكن ردّاً على استفسار حول أصل تسمية هذه المنطقة، رأيت مقطعاً للدكتور صاحب السمو حاكم الشارقة، قدَّم فيه تفسيراً يُعتبر الأكثر قُرباً للصواب، حيث عزا هذه التسمية إلى وجود نوع من الأشجار الشائكة التي كانت تنمو بوفرة هناك، والتي كانت أشواكها تعلق بالملابس بشكل مزعج ويصعب إزالتها (كَلِبت في الملابس)، وأيّاً كان سبب التسمية، فكلباء الآن مدينة تزهو بجمالها وتراثها العريق، تستلقي باستحياء على الساحل الشرقي للإمارات، شامخة بين خليج عُمان وسفوح جبال الحجر، غدت الآن بشواطئها الساحرة ومشاريعها السياحية الجديدة، وجهة مثالية لعُشَّاق الطبيعة والتراث. توجد هذه الدُّرة على مسافة 120 كيلومتراً من شرق مدينة الشارقة، وتبعد نحو 12 كيلومتراً عن الفجيرة نحو الجنوب، وهي أكبر مدينة في إمارة الشارقة قبل الحدود مع سلطنة عُمان، والشتاء هو الوقت المفضل لزيارتها، ولا مانع من المرور عليها صيفاً للاستمتاع بشواطئها ونشاطاتها البحرية.

عند زيارتك كلباء، قد تجد نفسك مُتحيراً بين خيارات متعددة لما يمكن القيام به أولاً، هل تكون انطلاقتك من متحف بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي لاستكشاف تاريخ المنطقة؟، أو تفضِّل الغوص في عالم مراقبة الطيور الجارحة بمركز كلباء المخصص لذلك؟، أم أنك ستختار الاسترخاء وسط الطبيعة بتجربة التجديف بين أشجار القُرم الخلابة؟.

كما أنصح بزيارة وادي الحلو الذي يحوي مَعْلماً تاريخياً بارزاً يتمثل في برج مراقبة إسلامي تم ترميمه، وصُنِّف الموقع كمحمية طبيعية نظراً لتنوعه البيولوجي الغني من طيور، وزواحف، وقوارض، وأسماك المياه العذبة، ويمكنك أن تمُرَّ بمركز الحَفية لصون البيئة الجبلية الذي يغطي 12 كم، ويؤوي نحو 30 نوعاً من الحيوانات البرية، منها النمر العربي والذئاب، بالإمكان استكشافه بعربات الجولف التي تقوم بجولات بصُحبة مرشدين متخصصين، إضافةً إلى معرض لَيْلِي يبرز حياة الحيوانات الليلية.

هناك العديد من الأماكن الجميلة في كلباء التي تستطيع زيارتها والاستمتاع بها مثل: حصن خور كلباء، والواجهة المائية، ومركز كلباء للطيور الجارحة، أما الكورنيش فاجعله خاتمةً لزيارتك لهذه الساحرة.

كلباءُ الغنَّاء، بقلبٍ ممتنٍ أعتذر لكِ عن إغفالي جمالك وتاريخك العريق، فلم أشارك روعتك مع العالَم أو أسرد حكاياتك للرحَّالة، وأعدك باستدراك هذا النسيان، وأعدك بالزيارة مرَّات ومرَّات، فهل تقبلين اعتذاري؟.