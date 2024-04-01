تماشياً مع «عام الاستدامة».. «ديرولو» و«أرقم» يحييان «روح الأرض» في دبي

دبي (الاتحاد)

تستضيف منطقة «سيتي ووك»، وجهة الحياة العصرية في دبي، يوم 4 مايو المقبل، مهرجان «روح الأرض» (EarthSoul)، مهرجان الموسيقى والفنون الصديق للبيئة الرائد على مستوى المنطقة، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2024 عاماً للاستدامة.

يجسد مهرجان «روح الأرض» قمة البذخ الموسيقي، حيث يزخر بتشكيلة مثيرة من العروض ضمن نسخته الممتدة على مدار يوم واحد، والتي يتصدرها الفنان العالمي الشهير «جيسون ديرولو» بشكل مباشر وحي في دبي، حيث يقدم الفنان الموهوب الذي يتميز بأدائه المفعم بالطاقة مجموعة من أروع أغانيه من ألبومه الشهير (Nu King)، ليتيح للحضور الاستمتاع بتجربة لا تنسى، وسيُلهب مغني البوب الأميركي بموسيقاه الرائعة حماس الجمهور الذي سيرقص على إيقاع عدد من أغانيه التي حققت رواجاً واسعاً مثل «Savage Love» و«Take You Dancing»، وغيرها.

فنانون بارزون

وإلى جانب مشاركة «ديرولو»، تضم نسخة المهرجان أيضاً قائمة من الفنانين البارزين الذين يرتقون بتجربة الحفل الموسيقي إلى آفاق جديدة، ومن بينهم فنان موسيقى السول الإماراتي الشهير «أرقم»، والنجم الباكستاني «شاي جيل»، الشهير بأغنية «باسوري»، والنجمة الصاعدة «سيلين دي ماتاهاري»، والذين يشدون بأغانيهم لتعزيز الوعي البيئي، وتقديم حفل موسيقي هادف.

وأعرب «أرقم» عن سعادته بالمشاركة، قائلاً «يشرفني أن أمثل دولة الإمارات في أول مهرجان موسيقي صديق للبيئة في دبي، ونحن نتطلع بشغف لتوفير تجربة لا تنسى في هذه الاحتفالية التي تدمج بين التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وروعة الموسيقى».

قضايا بيئية

ويمتد تركيز المهرجان إلى ما هو أبعد من الترفيه، ليشمل معالجة القضايا البيئية الملحة، وصون البيئة البحرية والالتزام بالاستدامة، ومن خلال عروضهم، يعمل الفنانون على رفع درجة الوعي بالتحديات البيئية الحرجة واتخاذ إجراءات من أجل حماية الكوكب، ومع الالتزام المشترك بالريادة البيئية، يُعد مهرجان «روح الأرض» بمثابة منصة للفنانين والجماهير للعمل معاً من أجل دعم جهود الوصول إلى مستقبل مستدام.

وقبيل انطلاق الحدث، سيتم عقد حلقة نقاشية حول الحفاظ على الكوكب بمشاركة نخبة من قادة الفكر وسفراء التغيير، ويمكن للجمهور اكتشاف فرصة المشاركة في أنشطة مؤثرة كحملات التنظيف الشاطئية من خلال شراكات هادفة مع منظمات معنية، سعياً للوصول إلى مستقبل أنظف وأكثر اخضراراً للجميع.