مكتبة لـ«الظواهر الخارقة»

(السويد) (أ ف ب)

خصصت السويد مكتبة خاصة، للظواهر الخارقة، تمتد على أربعة كيلومترات تحت الأرض في مدينة نورشوبينغ.

وتضم المكتبة التي تجذب المؤرخين من كل أنحاء العالم، مواد صحفية وكتباً وشهادات من أشخاص. ويجري العمل حالياً على نقل الوثائق الأرشيفية إلى وسائط رقمية، ويمكن الاطلاع على جزء كبير منها على الخادم، بشرط الاستحصال على رموز وصول يشاركها أمناء الأرشيف. وتمتلئ أرشيفات الموقع السويدي بقصص مذهلة، بينها قصة الروائي الفرنسي الشهير فيكتور هوغو أثناء منفاه في جزيرة جيرسي قبالة سواحل فرنسا، والتي تم تسليط الضوء عليها في معرض في متحف نورشوبينغ للفنون.