«حياة باي» في الاتحاد أرينا

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، العرض المسرحي العالمي «حياة باي»، من إنتاج سيمون فريند إنترتينمنت. وتتعاون برواكتيف إنترتينمنت، الشركة العالمية الرائدة في إنتاج وتنظيم العروض والحفلات الموسيقية الكبرى، المنظمة للعرض مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومجموعة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات في أبوظبي، لتقديم العرض المسرحي العالمي الذي حقق شهرة واسعة عند عرضه في مسارح ويست إند المرموقة. وتستند المسرحية إلي الرواية الشهيرة التي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم، حيث تروي قصة ملهمة عن الصبر والأمل تلامس مختلف الأجيال و«ترتقي بعروض مسرح برودواي».