أبوظبي تستضيف مهرجان «سينما جنوب الهند»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة «ياس»، أبوظبي، يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، مهرجان «آيفا أوتسافام» الذي يقام للمرة الأولى في أبوظبي، مستهلاً جولته العالمية التي تهدف إلى إبراز ما تتمتع به سينما جنوب الهند من مواهب وثراء وتنوع.

ويحتفي المهرجان، الذي يقام من خلال شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومجموعة «ميرال»، بإنجازات سينما جنوب الهند، مركزاً على صناعات السينما الإقليمية عبر فئات «تاميل» و«تيليجو» و«مالايالام» و«كانادا»، كما يهدف إلى توفير منصة تجمع هذه الصناعات الرئيسية الأربع تحت سقفٍ واحد .