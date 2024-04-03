ضيافة فندقية لجمهور «ليلة النزال»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مجموعة من باقات الإقامة الفندقية، والتذاكر الحصرية لحضور مواجهات «ليلة النزال» من «يو إف سي» المقرر إقامتها السبت 3 أغسطس المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفنون القتالية العالميين. وتلبي الباقات المتكاملة تطلعات عشاق الرياضة الراغبين في الاستمتاع بتجربة استثنائية خلال متابعة المنافسات في أبوظبي، موفرةً العديد من المميزات الإضافية من بينها أسبقية حجز التذاكر قبل طرحها للجمهور.

وتسهم فعالية «ليلة النزال» من «يو إف سي» الإضافية في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة، حيث تشهد مواجهات قوية بين أبرز المواهب العالمية والمحلية.