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العيد في «ياس أبوظبي».. مغامرات وترفيه

العيد في «ياس أبوظبي».. مغامرات وترفيه
4 ابريل 2024 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقبل جزيرة ياس بأبوظبي، ضيوفها خلال عطلة عيد الفطر بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية التي تجمع بين تجارب الطعام الشهية والمغامرات الترفيهية وأقوى عروض الألعاب النارية، وذلك في إطار جهود الجزيرة المتواصلة لترسيخ مكانتها وجهةً مثاليةً تتيح للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات احتفالية لا تنسى. وتتضمن الفعاليات احتفالات العيد في ياس باي، وياس مارينا، وعروض الألعاب النارية المبهرة التي ستضيء سماء الواجهة المائية في مشهد بديع يجسد روح العيد، ويزرع البهجة والسرور في قلوب جميع أفراد العائلة والأصدقاء. وفي عالم فيراري جزيرة ياس، ينطلق الضيوف في رحلة مليئة بالمغامرات والتجارب الترفيهية المفعمة بالحماس والتشويق، بالإضافة إلى مشاهدة العروض الشعبية مثل رقصة «العيالة» التراثية، والمشاركة بأنشطة الرسم على الوجه والنقش بالحناء.

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