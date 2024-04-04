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"ناسا" تكلف 3 شركات ببناء نماذج أولية لمركبات قمرية

يقدم أعضاء وكالة ناسا الشركات الثلاث التي تم اختيارها للمضي قدمًا في تطوير مركبة التضاريس القمرية
4 ابريل 2024 11:08

كلفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ثلاث شركات ببناء مركبات قمرية نيابة عنها في المستقبل. 

 

وتم اختيار الشركات الفضائية الخاصة "إنتويتيف ماشينز" و"لونار أوتبوست" و"فنتوري أسترولاب" للعقد، بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار دولار، حسبما أعلنت ناسا في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء. 

 

وستعمل الشركات الثلاث على نموذج أولي لمدة عام، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن أي مركبة سترسل إلى القمر وكيف ومتى، حيث عملت هذه الشركات في مجالات مماثلة لفترة من الزمن.وأنجزت شركة إنتويتيف ماشينز أول هبوط تجاري غير مأهول على سطح القمر في فبراير. 

 

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وفي المستقبل، سيستخدم رواد الفضاء ما يُسمى "مركبات التضاريس القمرية” للسفر على سطح القمر.ويجب أن تكون نماذج المركبات، التي سيتم اختيار واحدة منها للإنتاج، قادرة على تحمل الظروف القاسية على سطح القمر، وهناك متطلبات عالية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والقيادة الذاتية والاتصالات والتنقل. 

 

وستزيد هذه المركبة بشكل كبير من قدرة رواد الفضاء على استكشاف العلوم على سطح القمر وتعمل كمنصة علمية بين البعثات المأهولة.ومن خلال برنامج "أرتميس” ترغب "ناسا” في إيصال البشر إلى سطح القمر مرة أخرى لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن. والهدف طويل الأجل لأرتميس هو إنشاء قاعدة قمرية دائمة كأساس للبعثات إلى المريخ.

المصدر: وام
محطة قمرية
القمر
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