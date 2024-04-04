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مسلح يسدد طعنات لطفلة داخل متجر

رجل يحمل سكينا
4 ابريل 2024 18:21

سدد رجل طعنات لطفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل متجر كبير في جنوب ألمانيا مساء أمس الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة.
ولا تزال دوافع الجريمة غير واضحة.
وأعلنت الشرطة، اليوم الخميس، أن الرجل، البالغ 34 عاما، هاجم الطفلة، التي كانت رفقة والدتها في المتجر، بسكين وأصابها بجروح خطيرة.
وقالت الشرطة، إن أحد الشهود في المتجر لاحظ الهجوم وتدخل، وانتزع السكين من المهاجم ثم طارده". وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن المشتبه به فر من المتجر بعد ارتكاب الجريمة "واتصل الشاهد بالشرطة وأخبرنا بمكان وجود الرجل. وهكذا، تمكن زملائي من إلقاء القبض عليه" بدون مقاومة.
وقال مصور وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع إنه تم إعادة فتح المتجر الواقع في منطقة فانجن بولاية بادن - فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كالمعتاد صباح اليوم الخميس، وإزالة أثار الجريمة.
وقال شاهد من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع إن المتجر الواقع في منطقة "فانجن" بولاية "بادن-فورتمبرج" فُتح أمام المتسوقين مرة أخرى كالمعتاد صباح اليوم الخميس.
 ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام القاضي ليقرر ما إذا كان سيتم حبسه احتياطيا.

المصدر: د ب أ
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