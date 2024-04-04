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كليلة ودمنة في «عيد» اللوفر أبوظبي

كليلة ودمنة في «عيد» اللوفر أبوظبي
5 ابريل 2024 02:29

أبوظبي (الاتحاد)

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أجواء تمزج بين أصالة الثقافة وسحر الفنون، يعيشها زوار متحف اللوفر أبوظبي، خلال عيد الفطر المبارك، بالاستمتاع بالحكايات الخالدة، والفعاليات الثقافية المتميزة والاحتفالات العائلية على وقع موسيقى نابضة بالحياة، من بينها معرض: «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم»، الذي يصطحب الزوار في رحلة ساحرة عبر بوابة عالم حكايات الحيوانات الرمزيّة التي يمتد أثرها عبر الثقافات والقرون، واكتشاف مراحل التطور التي شهدتها تلك الحكايات الخالدة، بداية من نشأتها الأولى في الهند واليونان، وحتى بلوغها ذروة شهرتها على يد كاتب الحكايات الرمزيّة الفرنسي البارز جون دي لافونتين.

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