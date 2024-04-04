«العيد عندنا».. أبوظبي تحتفل بتجارب ترفيهية وفعاليات عائلية آسرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والثقافية والفعاليات الاستثنائية التي تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال سوياً بعيد الفطر المبارك ومشاركة أجمل الذكريات. وتشكل العاصمة الوجهة المفضلة للجميع في العيد للاستمتاع بمدن الألعاب العالمية والمتنزهات والعروض التفاعلية وأشهى تجارب الطهي من مختلف مطابخ العالم.



سكوبي دو

تستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس «سكوبي دو! ومدينة الذهب المفقودة» من 12- 14 أبريل، حيث ينطلق سكوبي دو برفقة أصدقائه الفضوليين لحل الألغاز بمغامرة جديدة ضمن عرض مذهل يجمع الألعاب البهلوانية وفن الدمى على وقع أنغام الموسيقى المميزة.



كأس السوبر

تستضيف أبوظبي بطولة كأس السوبر السعودي في 8 و11 أبريل بالتزامن مع عطلة عيد الفطر المبارك، والتي تقام لأول مرة في وجهة عربية خارج المملكة العربية السعودية. وتشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالميين من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إلى جانب كوكبة من نجوم المنطقة للتنافس على الفوز بكأس البطولة.

مرسانا في الحديريات

تُعتبر مرسانا في جزيرة الحديريات الوجهة المثلى للاستمتاع باحتفالات عيد الفطر في الهواء الطلق، إذ تستضيف أنشطة ترفيهية عديدة تناسب مختلف الأعمار، بما فيها الألعاب وورش عمل الأطفال.



«ياس ووتروورلد»

تقدم مدينة الألعاب المائية «ياس ووتروورلد أبوظبي» في جزيرة السعديات أكثر من 40 لعبة، والعديد من المنزلقات المائية، والتجارب المذهلة بمستويات تلبي تطلعات أفراد العائلة.



«وارنر براذرز»

يرحب عالم «وارنر براذرز أبوظبي» بالعائلات والأصدقاء لخوض العديد من التجارب المتميزة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، مع أكثر من 60 رحلة وتجربة آسرة وشخصيات محببة من الرسوم المتحركة والأفلام المفضلة لديهم.

«ريم مول»

يدعو المركز الزوار للاستمتاع بمجموعة فريدة من أنشطة عيد الفطر، بما فيها العروض البهلوانية والاستعراضية، في حين يمكن للأطفال المشاركة في ورش عمل تفاعلية ممتعة. ويقدم فرص الفوز ضمن حملة «تسوق، امسح واربح».



«مارينا مول»

تواصل «حكايات المارينا» جذب قلوب العائلات والأطفال مع قصص حيّة وعروض موسيقية متميزة بآلتي العود والقانون، مع باقة من الأنشطة المخصصة للأطفال لإثراء مخيلتهم وقدراتهم الإبداعية.



«سال»

يتميز النادي الشاطئي «سال» الذي تم افتتاحه حديثاً في منتجع جميرا بجزيرة السعديات، بإطلالة خلابة على المياه اللازوردية المتلألئة. ويوفر النادي خيارات متميزة من المأكولات مع مشاهد استثنائية لغروب الشمس.