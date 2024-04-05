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«سوق الواحات» بالعين يختتم فعالياته

«سوق الواحات» بالعين يختتم فعالياته
5 ابريل 2024 21:27

أبوظبي (الاتحاد) 
استقبل «سوق الواحات»، السوق الموسمي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في العين، أكثر من 13 ألف زائر من مختلف أنحاء دولة الإمارات، استمتعوا بمجموعة واسعة من التجارب الثقافية والمأكولات الشهية والأنشطة العائلية ومنافذ التجزئة والعروض الموسيقية، وسواها من الفعاليات التي استمرت على مدار 4 أسابيع. 
أقيم «سوق الواحات» هذا العام تحت شعار «الاندماج» وخصص كل أسبوع لثقافة عالمية معينة، مانحاً زواره فرصة مشاركة ذكريات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء وسط الأجواء الجميلة في العين، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

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  • من فعاليات سوق الواحات
    من فعاليات سوق الواحات

وانطلق الحدث بفقرات سلطت الضوء على الموسيقى والتراث الإماراتي الغني، فيما احتفى السوق بالاندماج في التقاليد الهندية والأفريقية والأميركية، وشهد السوق برنامجاً من العروض الثقافية والفنية لمجموعة مميزة من الموهوبين الإماراتيين وراقصي البانجرا الهنود وعازفي الطبول الأفارقة.
وحظي الزوار بفرصة تسوق منتجات رائعة مما يزيد على 25 كشكاً للحرفيين المحليين الذين عرضوا قائمة كبيرة من الإبداعات الفنية والمشغولات اليدوية، إلى جانب تذوق أشهى النكهات في 16 ركناً للطهي المباشر قدمت أطباقاً مستوحاة من مختلف دول العالم.
وشكّل السوق وجهة جمعت بين التسوق والترفيه ضمن تجربة ثقافية ممتعة في الهواء الطلق خلال العطلات الأسبوعية، إلى جانب دوره في دعم المواهب في مجالات الفنون والطهي.

سوق الواحات
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