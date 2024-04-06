آيتن تعيش «ألف ليلة وليلة» على «قناة أبوظبي»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة آيتن عامر في دراما رمضان، بمسلسلين الأول «جودر – ألف ليلة وليلة» الذي يُعرض على قناة «أبوظبي»، والمسلسل الخليجي «زوجة واحدة لا تكفي».

وأعربت عن سعادتها بمسلسل «جودر» لأنه يحقق أمنيتها بالمشاركة في أحد الأعمال التراثية الضخمة، وقالت: إن شخصية «فاطمة» أم «جودر» الذي يجسد دوره ياسر جلال، ألعبها في الحلقات الأولى وهو في طفولته، بينما تلعب شقيقتي وفاء دور أمه في فترة شبابه، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت ظروف حياته، وهو المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل.

وأضافت آيتن أن حكايات «ألف ليلة وليلة» مرتبطة بالقصص، بمقولة «وأدرك شهريار الصباح» بصوت زوزو نبيل.

وأشارت إلى أنها تشارك شقيقتها وفاء أيضاً هذا العام في مسلسل «من دون مقابل» مع هاني رمزي، وإخراج جمال عبد الحميد، وتقدم فيه دور سيدة أعمال، ويتناول بطولات رجال الأمن ودورهم المهم في التصدي للإرهاب.

كما تشارك في المسلسل الخليجي «زوجة واحدة لا تكفي» إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته ماجد المصري وهدى حسين وسحر حسين وفاطمة الصفي، ويتطرق إلى قضايا واقعية ملحّة لم تناقَش من قبل.

وتنتظر آيتن عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل رمضان، الأول «درويلة» مع عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد علي رزق، وإخراج معوض إسماعيل، و«درويلة» اسم مسرح شهير وأقدم خلاله شخصية «ميكا»، وهي فتاة موهوبة في الغناء تحلم بالشهرة والنجومية، وأعتبره بطولة قوية ومختلفة، أقدم من خلاله عدداً من الأغنيات. والثاني فيلم «عنب» مع بيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول شخص يعاني فشل العلاقات التي لا تكتمل بالزواج دائماً، حتى يتعرف عليّ، وسط العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، ويشارك في الفيلم محمود حافظ وإسلام إبراهيم، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.