بسنت صيام: «رحيل».. يقلب حياتي رأساً على عقب

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة بسنت صيام في مسلسل «رحيل»، الذي يُعرض على قناة «أبوظبي» ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام، وتجسد شخصية فتاة تتعرض لمواقف قاسية تجعل منها ضحية، وهي نموذج موجود في الحياة، وتدور الأحداث حول «رحيل» التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، عندما يتم اتهامها في قضية وتدخل السجن. والعمل بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، سماء إبراهيم، أحمد صيام، ومحمد كيلاني، تأليف محمد عيد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام. وأعربت عن سعادتها بعرض المسلسل على قناة «أبوظبي»، نظراً لانتشارها وقوتها.

«ابن الوز عوام»

أعربت بسنت لـ«الاتحاد»، عن سعادتها بالتعاون مع والدها أحمد صيام، للمرة الأولى، وقالت، إنها كانت مترددة كثيراً عندما عُرض عليها هذا الدور، بسبب مشاركة والدها، وأنها كانت تحاول أن تبتعد طوال هذه السنوات عن التعاون معه حتى لا يعتقد بعضهم أن مشاركتها لمجرد أنها ابنته وسيتجاهلون موهبتها وأداءها ومجهودها.

وأوضحت بسنت أنها وجدت أن الوقت مناسب للظهور مع والدها في عمل فني، لذا وافقت على الدور بعدما رشحها المخرج إبراهيم فخر، قبل اعتذاره عن العمل لظروف خاصة، وتعتبر دورها نقلة نوعية في مشوارها الفني.

أبناء الفنانين

وقالت، إن الغالبية العظمى من أبناء الفنانين بالرغم من أنهم موهوبون، يتم وصفهم بأنهم أبناء عاملين بدلاً من إنصافهم بوصفهم «ابن الوز عوام». ولتجنب ذلك فإنها في بداية عملها لم تخبر أحداً بأنها ابنة أحمد صيام، وهو نفسه رفض مشاركتها معه في أحد الأعمال.

وخاضت بسنت تجربة السينما للمرة الأولى العام الماضي في فيلم «زومبي» مع علي ربيع وحمدي الميرغنى وكريم عفيفي، والفيلم يُعتبر أول عمل عن الزومبي في مصر، وأعربت عن اعتزازها بتلك الخطوة، لأنها تعشق السينما، وأنها ستقدمها بالطريقة التي تريدها، وقد لعبت في الفيلم دور طبيبة تتورط في مشاكل يفتعلها آخرون، ولا ذنب لها فيها.

أمنية وحلم

كشفت بسنت أنها تفضل الشخصيات المركبة، وتتمنى لعب دور مريضة نفسياً أو مدمنة، لأن هذه الحالات تحتاج إلى المذاكرة ومعايشة شخصيات حقيقية، كما تتمنى القيام بدور فتاة شعبية، وتحلم بالمشاركة في بطولة الفوازير، والوقوف أمام الزعيم عادل إمام، وهذا ما يتمناه أي ممثل.

أعمال تلفزيونية

شاركت بسنت أحمد صيام في العديد من الأعمال التلفزيونية، ومنها مسلسل «حرب أهلية»، «عزمي وأشجان»، «هذا المساء»، و«شبر ميّه»، والتحقت بورشة خالد جلال، وشاركت في 4 عروض مسرحية من إخراجه: «سينما مصر»، «المحاكمة»، «الوصية»، و«ليلتكم سعيدة».