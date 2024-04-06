الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ليالي مرسانا».. تكتسي بألوان البهجة

إقبال على شراء مستلزمات رمضان والعيد
7 ابريل 2024 02:23

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
ضمن أجواء اجتماعية تحتفي جزيرة الحديريات بالشهر الكريم بباقة من التجارب والأنشطة الرمضانية المميزة في الهواء الطلق، وبخيارات كثيرة من الترفيه والتثقيف، حيث تستقبل ضيوفها بفعاليات وأنشطة وتجارب ثقافية وتراثية متنوعة مستوحاة من أجواء وتقاليد الشهر الفضيل. 

أنشطة 
على امتداد منطقة مرسانا بالجزيرة، أتحفت «ليالي رمضان مرسانا» الزوار طيلة شهر رمضان بباقة متنوعة من الأنشطة، حيث يستقبل «الحكواتي» الزوار ويأخذهم إلى عالم فريد من الحكايات والقصص الشعبية المميزة، إضافة إلى فقرات العزف على العود ضمن فضاء مفتوح وأجواء مميزة، كما يوفر «مرسانا» خيارات التسوق وفرصة اقتناء أجمل تصاميم العبايات والعطور والبخور، إلى جانب المشاركة في الأنشطة الترفيهية مثل نقش «الحناء» والرسم على الوجه. 
فرقة «طرابيش»
وهذه الأجواء الرمضانية الساحرة تتميز بعروض فرقة «طرابيش»، ضمن أجواء من التراث العربي الأصيل، بينما يتألق السوق الشعبي بأجمل الأجواء والديكورات الرمضانية ويضم مجموعة من الأنشطة والعروض الثقافية المتنوعة التي تضفي المزيد من البهجة والألق على الشهر الفضيل، حيث يخوض الزوار تجربة معاصرة، وتجارب ثقافية وترفيهية.

أمسيات 
وتشهد فعاليات «ليالي مرسانا» إقبالاً ملحوظاً، حيث تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الأسر، كمنصة متميزة لقضاء أمسيات تجمع الأهل والأصدقاء، وتتضمن تشكيلة من الأنشطة التفاعلية منها ممارسة الألعاب والورش والعروض الفنية، والمجالس والمأكولات التي تلبي مختلف الأذواق، كما تشجع المواهب وأصحاب المشاريع الصغيرة، إذ تنتشر محال بيع الملابس والعطور والبخور والألعاب والأقمشة، وسواها من المستلزمات التي تناسب رمضان والعيد، ليستمتع الزائر بتجربة متكاملة.
لمّة اجتماعية
وتعتبر فعالية «ليالي مرسانا» وجهة تستمد الإلهام من التجمعات العائلية خلال الشهر الفضيل، وتعكس الطابع الاجتماعي وروح رمضان من خلال أجواء حيوية معاصرة، تمزج بين الفنون والابتكار في سلسلة من الأنشطة الثقافية التفاعلية التي تشجع على التواصل الاجتماعي والتعبير عن المواهب الإبداعية، سعياً إلى تعزيز الدور الذي تلعبه جزيرة الحديريات كمركز ترفيهي مجتمعي نابض بالعاصمة. 

أخبار ذات صلة
رئيس قسم جمع المساهمات في «معاً» لـ«الاتحاد»: «عطاء أبوظبي» تحفز الأفراد وتحثّهم على المشاركة المجتمعية
بيت العائلة الإبراهيمية يوزع 6000 وجبة إفطار صائم
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

وسط الزرافات
يستعرض المشاركون مجموعة من المنتجات التراثية والعصرية المحلية والعربية، ضمن تجربة تفاعلية تعكس قيم التعايش والتسامح.
تصويب السهم
قالت آية الكيلاني، إنها استمتعت وأسرتها بالأجواء العائلية الاجتماعية، وبالفقرات المتنوعة من الموسيقى والألعاب الترفيهية، بينما استمتع ابنها بالأجواء الرائعة والألعاب والورش التعليمية والرسم على الوجوه، كما أكد عبدالرحمن القحطاني الذي جاء خصيصاً من السعودية للمشاركة وحضور هذه الفعالية، أنه استمتع بالأجواء المبهجة ضمن مشاركات محلية وعربية وعالمية، لاسيما فقرة التدريب على تصويب السهم.

«الحكواتي»
يستعيد الحكواتي الدمشقي أحمد شمس، أجواء رمضان في الدول العربية والإسلامية، حيث يسرد قصصاً من الماضي تحمل الكثير من القيم والحكايات التاريخية، ضمن فعالية «ليالي مرسانا» المبهجة للصغار والكبار، مثل عنترة بن شداد، وحمزة البهلواني وقصص طريفة من الزمن الماضي.

الحديريات
رمضان
الحناء
البخور
التراث العربي
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©