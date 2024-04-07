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محمد عزيزية.. «شيخ المخرجين العرب»

محمد عزيزية
7 ابريل 2024 20:55

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
أسس محمد نور قاسم عزيزية مدرسة الفانتازيا التاريخية في الدراما العربية، قدم 39 عملاً تناولت منعطفات تاريخية. ينقب عن الأحداث والشخصيات التي أثرت في التاريخ العربي والإسلامي، وقد لقّب محمد بـ «شيخ المخرجين العرب».
حصل على الماجستير بالفنون من جامعة كولومبيا عام 1970، وبدأ حياته مخرجاً بالتلفزيون الأردني وقدم خلال الفترة من 1971 - 1975 العديد من السهرات الدرامية القصيرة، ومنها "رأس الخيط"، "الأمل الذي كان"، و"الأمانة".
عام 1977، بدأ مشواره الإخراجي في الدراما التلفزيونية الطويلة بمسلسل "متعب الشقاوي"، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي، واستمر بتقديم الدراما البدوية حتى عام 1981، قدم خلالها 6 أعمال، منها "السيف"، "المطاريد"، والغربية" وأظهر خلالها تفاصيل البيئة والتغيرات التي طرأت عليها في القرن العشرين.
دخل عزيزية فى عزلة اختيارية لمدة 5 سنوات، وفي عام 1986 عاد مجدداً مغيراً نمطه الإخراجي وسجل أول أعماله في الدراما الاجتماعية من خلال مسلسل "القرار الصعب"، حول قصة قرية أردنية تعاني من استغلال أحد التجار لها، بطولة عادل عفانة وتيسير عطية.
يُعتبر مسلسل "البركان" الذي أخرجه عام 1989، نقطة تحول في مسيرته الإخراجية، واتجه إلى أعمال الفانتازيا التاريخية، ليؤسس ذلك النمط الفني في الدراما العربية، ومنها "مربط الفرس"، "قمر وسحر"، و"الفوارس".
وضع بصمته الإخراجية على أعمال السير الذاتية ومنها مسلسل "الحجاج"، "خالد بن الوليد"، "صدق وعده"، و"سقوط الخلافة"، وحققت تلك الأعمال نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
وكان للدراما المصرية نصيب من إبداع "شيخ المخرجين العرب"، حيث وضع بصمته في عملين اجتماعيين مع يسرا، الأول "قضية رأي عام"، وتناول اختطاف 3 ممرضات من قبل بعض الخارجين عن القانون، ومسلسل "في أيد أمينة" حول محاربة الفساد.
واختتم عزيزية مشواره الدرامي بالعمل التاريخي "السلطان والشاه" عام 2017، وسلط الضوء على الصراع بين السلطان العثماني سليم الأول والشاه إسماعيل.

 

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