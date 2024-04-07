الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مسجد «ليون الكبير».. عمارة مغربية أوروبية

مسجد مدينة ليون الكبير في فرنسا
7 ابريل 2024 21:02

شعبان بلال (القاهرة)
يُعتبر مسجد «ليون الكبير» في المدينة الفرنسية تحفة معمارية عصرية، وأحد أكبر المساجد هناك حيث يصنف سادساً من حيث المساحة، ويجذب الزوار عبر معماره ومكتبته الضخمة.
بُني المسجد قبل 30 عاماً بتصميم بين المعماري فريديريك ميرابو ودانييل بالاندراس، وتصل مساحته الإجمالية إلى 7000 متر وتتسع ساحة الصلاة الرئيسة لنحو 3000 مصلٍ.
المعمار الخارجي للمسجد تمازج بين العمارة المغربية والعصرية الأوروبية، ويتميز بلونه الأبيض، وترتفع المئذنة لـ25 متراً، ويصل قطر القبة إلى 14 متراً، وتنتشر النوافذ الزجاجية المصممة على الطريقة العصرية على جدار المسجد الخارجي.
أمام المسجد، باحة خضراء شاسعة بمساحة 1500 متر، تضم عدداً من النوافير والأعمدة الرخامية. وعند الدخول من الباب الرئيس، يوجد ممر واسع مصمم على طريقة القصور الأندلسية القديمة حيث الزخارف على الرخام وفنون الفسيفساء.

من الداخل، تظهر أناقة قاعة الصلاة بمساحتها الشاسعة، حيث الطابق الأرضي المخصص للرجال وفوقه الثاني المخصص للنساء، وتتدلى من السقف نجفة عملاقة أسفل القبة الرئيسة. وتظهر الزخارف المعمارية الإسلامية على السقف والجدران الداخلية سواء الأشكال والتداخلات الهندسية أو الخطوط العربية الجميلة المستخدمة في كتابة الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى، ويتزين منبر المسجد الخشبي بالتداخلات الهندسية التراثية.
يشهد مسجد «ليون الكبير» في شهر رمضان تجمعات كبيرة من المسلمين المقيمين في المدينة الفرنسية، حيث يأتون لتناول الإفطار من خلال المائدة اليومية التي تنظَّم فيه، والانتظار حتى صلاة التراويح.

أخبار ذات صلة
الشارقة.. افتتاح مسجد "الدعاء" بالفلج

والمسجد عبارة عن مركز ثقافي متكامل يضم مدرسة لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، إضافة إلى مكتبة ضخمة، كما يحتضن حوارات مجتمعية بين مختلف الفئات والأديان في فرنسا لنشر قيم التسامح الإسلامي وتوضيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، ومناقشة مبادئ التعايش السلمي بين الأديان.
يسهم المسجد في عدد من الأنشطة المجتمعية لمساعدة المحتاجين من خلال توزيع الأغذية عليهم بالمنازل، وتوصيل الزكاة والصدقات إلى المستحقين من الفقراء الذين لا يستطيعون العمل أو من كبار السن.

مسجد
مدينة ليون الفرنسية
مدينة ليون
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الفطر المبارك
9 ابريل 2024
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©