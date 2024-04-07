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الترفيه

مصطفى رشيد.. «مُخرج الأعمال الهادفة»

مصطفى رشيد.. «مُخرج الأعمال الهادفة»
8 ابريل 2024 02:44

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

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تولى المخرج مصطفى رشيد خلال مسيرته الفنية، إخراج عدد من المسلسلات الإماراتية والخليجية المتنوعة بين الاجتماعية والتراثية والكوميدية التي استعرضت العديد من القضايا المجتمعية المهمة، وعُرف بتنفيذ الأعمال الدرامية الهادفة التي تحتوي على مضمون جاد للمشاهد.
بدأ مصطفى رشيد مشواره الفني كمصمم استعراضات في عدد من المسرحيات، ثم خاض مجال التمثيل عام 1990 وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات، منها: «ظل الياسمين»، «حكايات ابن الحداد»، «ريح الشمال» و«اليحموم».
أما بدايته في عالم الإخراج فكانت عام 1993، حيث عمل مخرجاً مساعداً في عدد من المسلسلات، منها «البيت العود» و«فرجان لول». وفي عام 1999 أخرج أول أعماله الدرامية «غناوي المرتاحين»، وشارك في بطولته جمعان الرويعي وعلي الغرير، ليحقق تميزاً كبيراً في هذا المجال. وتولى خلال مسيرته إخراج أكثر من 30 مسلسلاً، منها: «نوح العين»، «عمى ألوان»، «أزهار مريم»، «هديل الليل»، و«ريح الشمال».
شكّل ثنائياً فنياً مع الممثل الإماراتي جابر نغموش، وقدما معاً عدداً من المسلسلات الاجتماعية في قالب كوميدي، نالت نجاحاً كبيراً وانتشاراً لافتاً، منها: «جديمك نديمك» و«بحر الليل»، وبعض أجزاء «حاير طاير» و«طماشة».
نجح خلال مسيرته في إخراج عدد من المسلسلات الإماراتية، متنوعة القصص والمضامين، والتي تعاون من خلالها مع نخبة من فناني وفنانات الإمارات، منها: «الشهد المر» مع حبيب غلوم وهيفاء حسين، «غمز البارود» مع أحمد الجسمي وسميرة أحمد، و«اليحموم» مع أحمد الجسمي ومرعي الحليان.

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المسرح
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البيت العود
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