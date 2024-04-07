«الشـهداء» في برلين.. تحفة بطراز عثماني

أحمد عاطف (القاهرة)

مسجد الشهداء في برلين، أحد أكبر وأجمل المساجد في العاصمة الألمانية وقلعة إسلامية ثقافية متكاملة تتسع لأكثر من 1500 مصلٍ، سمّي بهذا الاسم لكونه بُني على أرض «مقبرة الشهداء» التي كانت الوحيدة للمسلمين في أوروبا قديماً.

افتُتح المسجد الذي يُطلق عليه أيضاً اسم سيهيلتيك قبل 14 عاماً، وشهد صعوبات عديدة في مرحلة بنائه نتيجة عدم تماشي ضخامته وارتفاع مآذنه مع طبيعة العمارة الألمانية.

معمار عتيق

التصميم المعماري الفريد الذي يتميز به المسجد للمهندس التركي حلمي سينالب، والذي اختار الطراز المعماري العثماني خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، ويظهر ذلك في الشكل الخارجي وتصميم القباب والمئذنتين.

تلفت القبة الرئيسة للمسجد الأنظار بمعمارها وقطرها البالغ 12 متراً، وتحتها قاعدة ثمانيّة الشكل تحمل قباباً أخرى صغيرة، ويبلغ ارتفاع المئذنتين 34 متراً، وبحسب الموقع الرسمي للمسجد فإن مساحته الإجمالية تبلغ 1.360 متراً مربعاً مقسمة إلى 3 طوابق.

يظهر الجمال المعماري في النقوش اليدوية على أبواب المسجد والمصنّعة بطريقة مستدامة بإمكانها الصمود لمئات السنين، كما أن الأبواب مصنّعة من أخشاب عمرها أكثر من قرن.

تتناغم عناصر الديكور الداخلي بين السيراميك والرخام في محراب الصلاة ومنبر الخطبة وأعمدة المسجد، وتم جلب الرخام خصيصاً ومعالجته في جزيرة مرمرة، كما جلب القائمون على البناء المواد المستخدمة في البناء من تركيا.

ويتزين المسجد من الداخل بقطع الفسيفساء والخزف وخطوط عربية وأشكال هندسية تراثية، ونقوش مرصعة بالذهب على المنبر والمحراب، وتتدلى من السقف ثريا مهيبة تمنح قاعة الصلاة الرئيسة رونقاً خاصاً.

مائدة رمضانية

في رمضان يشهد مسجد الشهداء تنظيم مائدة إفطار تتسع لأكثر من 200 شخص من مختلف الفئات المجتمعية والجنسيات، يأتون قبيل أذان المغرب لتناول الإفطار وأداء الصلاة، ويرتفع العدد إلى 1500 شخص في ليلة القدر من كل عام لقضاء الليلة في المسجد.

كما يسهم المسجد مجتمعياً بإتاحة الزيارات من مختلف فئات المجتمع الألماني، لمنحهم فرصة التعرف على تعاليم الدين الإسلامي السمحة.