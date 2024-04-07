شيخة الجابري تكتب: عيدٌ إماراتيٌّ سَعيد

هذا الوطن وطن حب وتسامح وعطاء، وطنٌ للفرح والأعياد الإنسانية المستمرة، الإمارات تصنع الأعياد قبل حلولها، وتنشر باقات الورد والسعادة في القلوب التي أنهكتها الحياة، لتأتي الإمارات فتُطبّب الجراح، وتداوي النفوس العليلة.

وعيد الفطر السعيد مقبلٌ علينا بمشيئة الله إما غداً أو بعد غدٍ تراقب أعيننا وتشاهد ما تنشرهُ دولة التسامح من خير تحمله قوافل وطائرات وسفن الشهامة الإماراتية وفرسانها الكرام، حيث تلتقط الأيادي في غزّة شحنات وطروداً تحمل الغذاء والكساء والاحتياجات التي يبحث عنها النازحون من أطفال ونساء ورجال، وفي مواقع أخرى يذهب الفارس الشهم ليُنقذ ويُعاون ويساعد، وتأتي مبادرة «إرث زايد» لتكون المظلة الإنسانية الأشمل والأعم في العمل الخيري على مستوى العالم.

لا نستطيع ونحن نتهيأ لاستقبال العيد، ونودّع الشهر الحبيب، داعين الله تعالى أن يعيده علينا أعواماً مديدة في خير وأمنٍ وعافية إلا أن نقرأ العيد من زاوية إماراتية إنسانية خالصة، أوراقها ناصعة البياض في قلبها تتصدر توجيهات ومتابعات واهتمامات القائد العطوف الذي يحنو على الصغير ويوقّر الكبير، يجالس الثريّ ويجالس الفقير، القائد الغالي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رمز الخير والإنسانية العظيمة.

هكذا يُقرأ العيدُ في وطني ليس باللبس الجديد والزينة والاحتفال فقط، فالعيد في إماراتنا لا يخصنا وحدنا، بل إننا نتشارك بهجته مع كلّ مقيم معنا على هذه الأرض فيّاضة العطاء، سخيّة الوفاء، ويمتدُّ إلى كل بقعةٍ وصلت إليها أيادي الإمارات البيضاء لتحنو وتُربّت بحب واهتمام على الإنسان المُتعب في أقصى أقاصي الأرض، كل ذلك يحدث لأن هذا الوطن هو رمزٌ للأعياد والأمجاد والعطاء.

الحمدُ لله تعالى أن كتب لنا صيام شهرِ رمضان هذا العام، والحمد لله أننا أبناء وطن عظيم لو كتبنا فيه القصائد، ونقشنا القلائد ما أوفيناه حقه من الحب والإخلاص والوفاء، وكل المشاعر النبيلة التي نحملها في أعماقنا محبةً وإجلالاً واعتزازاً.

كلّ عامٍ ووطني وقيادته الغالية وأبناء شعبه وكل من يتنفس هواءه بخير وأمن وعزٍ وأمان، عيدكم مبارك وعساكم من عوّادة العيد، هذا العام وكل عام إن شاء الله، عيدٌ مبارك وسعيدٌ لكم ولأسركم الكريمة، وعيدُ الراحلين من أحبتنا في جنة الخلدِ ونعيمها بإذن الله.