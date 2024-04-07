الإفطارات في الهواء الطلق.. بهجة رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ضمن أجواء الطقس العليل في الإمارات، يفضل الكثير من الصائمين الاستمتاع بالطبيعة والإفطار في الهواء الطلق برفقة أفراد الأسرة والأصدقاء، بينما يستمتع الأطفال باللعب والمرح وسط طابع أكثر حيوية. وللترويح عن النفس تعمل الأسر على تجهيز مائدة رمضانية في الحدائق والمتنزهات والشواطئ، حيث تأتي بأطباقها ويتشارك الجميع في سفرة متنوعة.

يستثمر الكثير من الأسر الطقس الجميل وما تتوافر عليه الحدائق من خدمات ومرافق ومساحات للألعاب، حيث تشهد الحدائق والأماكن العامة إقبالاً كبيراً من الصائمين قبل موعد الإفطار بساعات، حيث يجدون في الهواء الطلق فرصة للاحتفاء بطقوس الإفطار وكسر الروتين اليومي، وسط حدائق مجهزة بالكثير من المرافق بما فيها المساجد.

أجواء رمضانية

قال محمد مصطفى إنه يعشق الأجواء الرمضانية في الإمارات، وتوزيع وجبات الإفطار في الشوارع وعلى تقاطعات الطرق، وانخراط الجميع في هذه الأجواء، حيث تتحول المناطق إلى ساحات للعطاء والخير. ونظراً لما تتمتع به الحدائق من مرافق وخدمات توفر الراحة لمرتاديها، فإن الكثير من الصائمين من مختلف الجنسيات يفضلون قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق، ونوّه بجهود بلدية أبوظبي التي تجهز الحدائق بما يلزم من جلسات عربية وإضاءة، حيث تستقبل يومياً الصائمين، مؤكداً أنه وتزامناً مع إجازة الربيع تتحقق فرصة التجمع حول مائدة الإفطار في أماكن كثيرة في أبوظبي، ومنها حديقة ساحة خليفة، مشيراً إلى أنه يستثمر هذا الفضاء لتناول وجبة الإفطار مع أصدقائه، حيث تأتي كل أسرة بأطباقها، ما يضفى بهجة على أيامنا، ويرسخ ذكريات جميلة عند الأطفال.

مرافق وخدمات

أشار وصفى عواودة إلى أنه ومن باب الترويح عن النفس، يفضل الإفطار في الهواء الطلق، لاسيما أن رمضان هذه السنة يتزامن مع الطقس المعتدل، مشيراً إلى أنه ينوع في أماكن الإفطار مثل شاطئ الباهية، وسواه من الأماكن التي تقدم للزوار خدمات متكاملة على مدار الأمسيات، فضلاً عن مصلى ومساحات اللعب وملاعب الكرة، حيث يستثمرها البعض لممارسة الرياضة قبل الإفطار. وذكر أن الجميع يأتون بأطباق جاهزة قابلة للنقل مع الحلويات والشاي والقهوة، التي يعدونها مسبقاً.

تعايش

نظراً للأجواء الجميلة، فإن الكثير من الجهات تنظم جلسات خارجية تتماشى مع الأمسيات الرمضانية المميزة، وذكر علي آدم، من باب النجوم في جزيرة الحديريات بأبوظبي أنه ومن وحي الأجواء الرمضانية في الإمارات والطقس الجميل يقدم للزوار جلسات عربية في الهواء الطلق مستوحاة من اللمات العائلية ودفء العلاقات الاجتماعية في الشهر الفضيل. وقال: نشعر بأننا أسرة واحدة، كما نوفر أطباقاً تناسب أذواق مختلف الجنسيات ونهتم بالأطفال، حيث الألعاب والأنشطة، ومساحات لممارسة الرياضة، والاستماع بغروب الشمس.

بهجة رمضان

قال محمد صلاح من باب النجوم، إن كثيرين يفضلون الاستمتاع بالسهرات الرمضانية بالهواء الطلق، خصوصاً أن هذه الفترة من العام تتمتع فيها بلادنا بطقس معتدل، ولهذا السبب نجهز المكان بأفضل المرافق التي تحقق الراحة والفخامة للأهل والأصدقاء ضمن أجواء تعكس طابع الشهر الفضيل من ديكور وأنوار وزينة مبهجة حتى يكون تجمعنا حول مائدة الإفطار مميزاً وممتعاً، لإدخال السرور على الصائمين، وتحقيق ذكريات لا تنسى.