3 رواد فضاء يعودون إلى الأرض

موسكو (أ ف ب)

عادت رائدة فضاء أميركية من وكالة ناسا، ورائدا فضاء من روسيا وبيلاروسيا إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، في بيان، أن المركبة التابعة للمركبة الفضائية المأهولة «سويوز إم إس-24» هبطت قرب بلدة جيزكازغان الكازاخستانية، وقد تمت عملية الهبوط «بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنّ رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، وأول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ مارينا فاسيليفسكايا، «أمضيا 14 يوماً في المدار»، بينما عادت رائدة الفضاء الأميركية لورال أوهارا من مهمة استغرقت 204 أيام.