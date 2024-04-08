"الهيئة السعودية للبيانات" تُسّخر الحلول الذكية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين

سَخّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، جهودها لتوفير الحلول الذكية، وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية الآمنة لدعم أعمال الجهات الحكومية المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لاسيما خلال موسم العمرة، فضلاً عن تطوير الأبحاث في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على رفع خدمة الحرمين الشريفين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه وتيسيرا على قاصدي الحرمين الشريفين، أتاحت "سدايا" من خلال تطبيق "توكلنا" خدمات عدد من الجهات الحكومية معنية بالعمرة والحج بسبع لغات، يُمكن الاطلاع عليها من خلال التطبيق عبر تحميله في 77 دولة بالعالم، ومن هذه الخدمات إصدار تصاريح العمرة عبر خدمة بوابة المناسك، ومعرفة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال خدمة بوابة الطقس، ومعرفة اتجاه القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة ضمن الخدمات الدينية، وإتاحة خدمتي أسعفني، ونداء الاستغاثة من خلال خدمات الصحة.



وعملت "سدايا" على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن متمثلة في خدمات إدارة الحشود، والمتابعة، وانسيابية دخول المعتمرين والمصلين بأعدادهم المختلفة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم إلى المملكة عبر 15 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً.



وتقدم "سدايا" من خلال منصة "بصير"، أربعة منتجات تقنية لتمكين تنظيم الحشود في المسجد الحرام وإدارة وضبط انسيابية الحركة وفقاً للطاقة الاستيعابية في كل موقع، إضافةً إلى تقديم عدد من لوحات بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح تحليلات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقاً لمؤشرات محددة.