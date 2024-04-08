وفاء عامر لـ«الاتحاد»: قناة أبوظبي «وِشّ الخير» عليّ

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الممثلة وفاء عامر عن سعادتها بالتواجد في الماراثون الرمضاني بعملين يُعرضان حصرياً على شبكة قناة «أبوظبي»، معتبرة أنها «وجه الخير» على أعمالها وهما، «حق عرب» مع أحمد العوضي، و«جودر» مع ياسر جلال، والمقتبس من الأسطورة الخيالية «ألف ليلة وليلة».

الخير والشر

قالت وفاء عامر لـ«الاتحاد» إنها تجسد في «حق عرب»، شخصية «صباح الجيوشي»، التي نشأت في أحد الأحياء الشعبية، ومتزوجة من أحد أهم تجار الحي، وتمر الشخصية بتحولات نفسية صعبة، ومنها مشاعر الخير والشر في تناقض واضح، كونها الأم التي تتخلى عن فلذة كبدها المولود حديثاً خشية مقتله على يد والده، بناء على حلم، وتقرر استبداله بطفلة أخرى لفداء نجلها.

ومع العديد من المواقف، بسبب المعاملة مع عائلتها، تظل حائرة في البوح بحقيقة الأمر لزوجها وتعترف بأن الشاب الذي يعتمد عليه اعتماداً كلياً في أعماله هو نجله، أم تلتزم الصمت خشية الصدام وفقدانه مرة أخرى.

مثالية وحالمة

ومن الدراما الشعبية إلى الفانتازيا، حيث كشفت وفاء عن أنها تجسد شخصية أم من ذوي الهمم «فاقدة البصر» في مسلسل «جودر»، الأم المثالية الحالمة التي تكن الخير لمن حولها، وتحلم بمستقبل مشرق لأبنائها.

وتدور الأحداث حول «جودر» الذي تعقدت حياته، ويعتبر المفتاح الوحيد للعدو «شمعون»، الذي يريد الوصول إلى كنز الحكيم «شمردل». وتبدأ الصراعات بينهما، وتكتشف القوى الشريرة بقيادة «شمعون» سر الكنوز الـ 4، ويحاولون بشتى الطرق الوصول إلى «جودر»، ومن ناحية أخرى هناك قوى خيرة تحاول حمايته، ويعيش حياته في ملحمة مليئة بالمغامرات والمطاردات وعالم الأسرار.

وأعربت عامر عن سعادتها بعودة الفانتازيا إلى الدراما المصرية بعد غياب 9 سنوات، كما أن المؤلف أنور المغيث وضع أفكاراً شائقة ومختلفة عما تناولته الأعمال السابقة والتي وردت في القصة الخيالية، وأن الهدف الرئيس من العمل، هو تعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الشعبي، والأدب العربي والروايات التي تركت أثراً كبيراً.

سينما

وعلى الصعيد السينمائي، انتهت وفاء من تصوير فيلمها «براءة ريا وسكينة»، وتجسد خلاله شخصية «ريا»، من خلال بُعد درامي جديد حول إثبات براءة أشهر سفاحتين في مصر، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، فالبعض يراهما مجرمتين، والآخر يرى غير ذلك. وقالت: لذلك نسلط الضوء على ذلك استناداً على وثائق تاريخية تظهر للمرة الأولى، فهما وقعتا فريسة لظروف المجتمع وقسوته، تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش، ويشارك في بطولته حوريه فرغلي وأحمد عبدلله محمود.

كما تشارك ضيفة شرف في فيلم «شريط 6»، وتجسد شخصية سيدة أعمال تحاول مساعدة بطل العمل في تخطي أزمته المالية، وتدور أحداثه في إطار الدراما الرومانسية حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا وأزمات الشباب التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ويكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة، تأليف حمود حمدان، وبطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح.

تكرار دور الأم

حول تكرار تجسيدها شخصية الأم في الماراثون الرمضاني، قالت وفاء عامر: هذا طبيعي ولا أخشاه، لأنني أستعد جيداً لدراسة الشخصية من كل الجوانب ومنها طريقة الكلام والانطباعات والعوامل النفسية، بجانب جلسات العمل المكثفة مع صنّاع العمل لضمان الوصول إلى فهم أكبر للشخصية والتعبير عنها بالشكل الصحيح.

أنا وآيتن

عن التعاون الخامس الذي يجمعها مع شقيقتها آيتن عامر، أوضحت أن آيتن والدة شخصية «جودر» في طفولته، بينما تجسد هي الدور بشبابه. وقالت: هي المرة الأولى التي نتشارك سوياً في تجسيد شخصية واحدة، وياسر جلال يمتلك أدوات جبارة في تجسيد الشخصية، جعلني أشعر بأنه ابني في الحقيقة، إذ جسد دوره بحرفية كبيرة.