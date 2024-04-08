الأزياء التراثية.. تزيِّن الأسواق في رمضان

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يشكل رمضان للنساء والفتيات في الإمارات، فرصة للعودة إلى عيش حياة تقليدية بلمسة عصرية، حيث يزداد الإقبال على الأزياء التقليدية من المخاوير والأثواب والجلابيات من الأقمشة التراثية مثل «بوطيرة» و«صالحني»، إذ تكثر الجلسات العائلية والتجمعات وتبادل الزيارات.

مع حلول شهر رمضان، تزدان الأسواق الإماراتية ومحال الخياطة بالأزياء التقليدية، لتصبح من العناصر الأساسية التي تتصدر الواجهات حتى عيد الفطر، فالنساء والفتيات يفضلن أثناء التجمعات العائلية ارتداء أجمل الأزياء التراثية، خلال زيارة الأقارب والسهرات الرمضانية.

مطرزة وجاهزة

بالتجول في محال خياطة المخاوير والجلابيات المفضلة في الشهر الفضيل، يتضح مدى التجديد في تصميم النقوش والتطريز، ومدى الإقبال على مختلف أنواعها وأشكالها.

وقالت الوالدة شيخة العامري إنها تفضّل اختيار القماش وخياطته في مدينة العين، لتفصيل ما يلزمها من أزياء هي وبناتها، وذلك قبل حلول رمضان تجنباً للازدحام، بينما أشارت موزة سعيد إلى أن هناك خيارات متعددة، حيث يمكن شراء المخورات المطرزة والجاهزة من السوق وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك من يفضلن شراء القماش والاتفاق مع الخياط على تطريزه.

قطنية وحريرية

وبالعودة إلى الإقبال المتزايد على الأقمشة القديمة، ذكرت عتيجة مبارك المنصوري، أن السوق يوفر خيارات كثيرة من الجلابيات الجاهزة والأقمشة التراثية بأنواعها والأقمشة القطنية والحريرية، مشيرة إلى أن النساء في رمضان يفضلن الأزياء التراثية، ما يفسر الإقبال الكبير على الجلابية «المخورة» المزينة بالتلي، والثوب والكندورة والأزياء التي تتماشى مع روح الشهر الفضيل.

نقوش فخمة

وذكرت المنصوري أن السوق يضج بأنواع الأقمشة القطنية والتصاميم والنقوش الفخمة ذات الألوان الزاهية، مشيرة إلى أن أسعار تلك النقوش تتفاوت بحسب التصميم لدى خياط المخاوير، حيث تعج الكثير من محال الخياطة بأنواع مختلفة.

وتوفر الأسواق الشعبية خيارات كثيرة من الجلابيات الجاهزة، «المخورة» والمزينة بالتلي. وتوفر مواقع التواصل الاجتماعي عروضاً للملابس الجاهزة بأنواع وأشكال تناسب هذا الجيل، مع وضع لمسة عصرية تجمع بين التراثي والحديث، ومعظم الفتيات لديهن حنين إلى الماضي، ويبحثن عن ثوب بلمسة تراثية.

قيمة تراثية

أوضحت عائشة الكعبي، أن الأقمشة التراثية مازالت مطلوبة، لاسيما أن الفتيات يرغبن في التميز، ويبدعن في تصميم واختيار الأقمشة، ومنها «بوتيلة» و«بوطيرة» و«بو قليم»، وسواها من الأقمشة التراثية الملونة التي استوحيت مسمياتها من البيئة المحلية واللهجة الإماراتية الغنية. وذكرت أن هذه الأقمشة تستقطب مختلف الأذواق، لما لها من قيمة تراثية تجعل الجيل الحالي يرغب في ارتدائها. كما تتميز بألوان جميلة وجاذبة من القطن والحرير، ويمكن ارتداؤها في مناسبات مختلفة.

مواكبة الموضة

من خلال جولة في السوق، لاحظنا أن الأقمشة القديمة تسجل حضوراً كبيراً، حيث تعود مع مواكبتها صيحات الموضة العصرية، وباتت تشهد إقبالاً من الجيل الحالي، خصوصاً في رمضان والمناسبات والأعياد، كما تُقبِل عليها المصممات لتدمجها في تصاميمهن العصرية والتراثية.