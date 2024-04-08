مسار الكسوف الكلي للشمس

يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أميركا الشمالية كسوفا كليا للشمس اليوم الاثنين حيث يحجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.

وستكون رؤية الكسوف ممكنة، إذا سمحت الأحوال الجوية، على طول مسار يبدأ في المكسيك مرورا بالولايات المتحدة إلى كندا.











ومدينة مازاتلان المكسيكية الساحلية هي أول منطقة متابعة رئيسية في أمريكا الشمالية. وتجمع هناك آلاف الأشخاص على طول المنتزه الساحلي مرتدين نظارات الكسوف بينما عزفت أوركسترا موسيقى فيلم (ستار وورز).

وفي شمال ولاية نيويورك، من المتوقع أن يبدأ الكسوف الكلي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. وفي منطقة فرونتير تاون في نورث هودسون بنيويورك، ركض الأطفال وهم يرتدون قمصان الكسوف، بينما أعد الآباء المقاعد لمتابعة الحدث.

وبمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية سيكون الكسوف المنتظر أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

ويعيش حوالي 32 مليون شخص في الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الكلي، ويتوقع المسؤولون الاتحاديون أن يسافر خمسة ملايين شخص آخرين ليكونوا هناك.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس قد يكون غائما في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي.

سيستغرق الأمر حوالي 80 دقيقة من اللحظة التي يبدأ فيها القمر في حجب الشمس حتى لحظة الكسوف الكلي، ثم 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.