أين يحتفل «نجوم» الغناء في العيد؟

أبوظبي (الاتحاد)

يحرص عدد كبير من نجوم الغناء على مشاركة جمهورهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الإمارات، ويشهد الموسم قائمة واسعة من الحفلات الجماهيرية في مختلف الدول العربية والأجنبية.

باقة متنوعة

تشهد أبوظبي برنامجاً حافلاً ومتنوعاً للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعلى خشبة «المسرح الوطني» يقدم الممثل محمد هنيدي عرضه المسرحي «فرحات والعائلة»، فيما يحيي عمر الأمين حفلاً غنائياً في المجمع الثقافي يوم 19 أبريل، بالإضافة إلى فعاليات عروض الألعاب النارية، في مختلف المناطق.

وتحيي نوال الكويتية أولى حفلات ليالي عيد الفطر على مسرح «أوبرا دبي»، وتقدم خلال ساعتين باقة متنوعة من أبرز أغانيها وبعض الأغاني التراثية.

حفلات جماهيرية

يشهد يوم الجمعة 12 أبريل، 3 حفلات جماهيرية، حيث يتشارك وائل كفوري وآدم، بإحياء حفل على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، فيما يحيي محمد رمضان حفلاً غنائياً على مسرح «ميديا سيتي في ذا أجندا».





ويقدم سعد لمجرد حفلاً رفقة منسق الأسطوانات «رودج» على مسرح «دبي فستيفال سيتي مول».

ويلتقي عبد المجيد عبدلله جمهوره يوم 13 أبريل، على مسرح «كوكا كولا أرينا» بدبي، ويشدو بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، كما يهدي جمهوره أغنية جديدة للمرة الأولى.

كامل العدد

يلتقي ماجد المهندس بجمهوره يوم 11 أبريل في جدة بحفل جماهيري تحت شعار كامل العدد، ويقود فرقته الموسيقية مدحت خميس، وفي اليوم نفسه يلتقي رابح صقر جمهوره على مسرح «مركز الظهران إكسبو» ويقود فرقته الموسيقية الموسيقار هاني فرحات. وفي اليوم التالي يحيي عبادي الجوهر حفلاً غنائياً في الرياض، ويشاركه عبدلله المستريح وزينة عماد.

بعد غياب

بعد غياب أكثر من 10 سنوات، تعود سميرة سعيد للغناء في العاصمة اللبنانية بيروت بحفل جماهيري يوم السبت 13 أبريل، وتقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها. وفي اليوم نفسه يحيي هاني شاكر حفلاً جماهيرياً ضخماً في بيروت، ويقدم باقة مختارة من أجمل أغانيه.

جولات

للمرة الأولى منذ 5 سنوات، يحتفل عمرو دياب مع جمهوره بعيد الفطر المبارك في 10 أبريل بمدينة الجونة الساحلية. وتحتفل أمال ماهر مع جمهورها على مسرح «كايرو فستيفال سيتي» يوم 19 أبريل.

وخلال جولاتهما الغنائية، يحتفل أحمد سعد وإليسا، بعيد الفطر مع الجالية العربية في أميركا، حيث يحيي سعد 4 حفلات غنائية، فيما تحيي إليسا حفلاً بولاية ميشيغان يوم 12 أبريل. وتحتفل ميريام فارس بالعيد مع الجالية العربية في قبرص يوم 13 أبريل.