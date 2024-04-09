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الترفيه

مشاركة إماراتية في «سوس الدولي للفيلم القصير»

مشاركة إماراتية في «سوس الدولي للفيلم القصير»
9 ابريل 2024 20:31

محمد نجيم (الرباط)

يشارك المخرج الإماراتي حمد الحمادي بفيلمه «دعاء أمل» في المسابقة الرسمية لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير الذي ينظم دورته المقبلة في مدينة أغادير من 21 إلى 25 مايو المقبل. والفيلم روائي قصير من بطولة خليدة الشيباني التي تقوم بدور قابلة تحتفظ بصور كل الأطفال الذين ولدتهم، وقامت بالاعتناء بطفل توفيت أمه وهي تلده، وفجأة اختفى الطفل الذي كان يزورها كل يوم، وبحثت عنه في كل مكان، ولكن دون جدوى حتى ماتت حزناً بسبب غيابه.
وتشارك في هذا المهرجان الدولي أفلام روائية أخرى مثل «أنين صامت» لمريم جبور، «الحقيقة» لخضر الحمداوي، «احتفاء» للمخرج بلال طويل من المغرب، HUCDARDAM للمخرج سمير شمور من الجزائر، «العشاء» لخليفة القابسي من تونس، «الحافلة» للمخرج مالك مجدوب من تونس، «شغف» ليوسف حاتم سليمان من مصر، «رماد» لسليمان الخليلي من عمان، «اللجوء إلى النوم» لتوفيق رشاد علي قاسم حسن من اليمن، FRAGRANCE OF LAUREL ل MALAS TWINS من فرنسا، «براءة» لوليد أحمد الدرويش من سوريا، SILENCED ل MAZIGNA BARROS من السينغال، «زمانه» للمخرج خالد فرازجاد من إيران، HUM AWAAZ للمخرجة زينب يونس من باكستان، و YAKSHI للمخرج بريجش براتهاب من الهند.وعن الأفلام الوثائقية القصيرة، يشارك فيلم «المحفوظ على ظهر قلب» للمخرجة سناء لعرج من المغرب، THE PEAK OF THE WINDS لجمال باشا من الجزائر، «صمت الراعي» لمروان الطرابلسي من تونس، «روح الطفل» لشكري بن عبد الحفيظ من تونس، «آية» لأيمن صفوت زكي من مصر، «الموارد» لمحمد بن عبد الله العجمي من عمان.
ومن ضمن 250 فيلماً، اختارت لجان التحكيم 30 فيلماً قصيراً تمثل 15 دولة: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، سوريا، عمان، الإمارات، اليمن، السينغال، باكستان، إيران، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، الهند.

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