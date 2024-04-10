سلة البطائح.. «الحصان الأسود» للدوري

علي معالي (دبي)

أكد فريق البطائح لكرة السلة أنه «الحصان الأسود» في بطولة دوري السلة، بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الثانية، ليصنع «الراقي» أحدث فرق دورينا تاريخاً جديداً له بين أندية لها تاريخ طويل في اللعبة.

وجاء تحقيق البطائح للمركز الثالث هذا الموسم، والصعود على منصة التتويج على حساب فريق عريق وهو الشارقة، وذلك مع المدرب المواطن بدر إبراهيم الذي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي خلفاً للمدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو»، والذي حقق من قبل الإنجاز الأول للبطائح بالفوز بالميدالية البرونزية في 2021.

وكشف بدر إبراهيم عن سر تألق فريقه، والتتويج بالميدالية البرونزية للدوري، في ظل منافسة جاءت قوية للغاية مع فريق بحجم الملك الشرقاوي، قائلاً: «هناك الكثير من العوامل ساهمت في أن يكون فريقي في هذا الترتيب المشرف رغم حداثة العهد بالمنافسات المحلية، حيث كانت الانطلاقة موسم 2018-2019، وهذا هو الموسم السادس للفريق مع كبار اللعبة، وأن كلمة السر فيما يتحقق بالبطائح هو حالة الاستقرار التي نعيشها، ومع حرص مجلس إدارة النادي على دعم الفريق بكل ما يملك من جوانب مادية ومعنوية».

وأضاف: «الإضافات الجديدة مع الراقي هذا الموسم كان لها تأثيرها الكبير في الحالة التي نعيشها حالياً، حيث وجود الثنائي الدولي الكبير جاسم محمد، وراشد ناصر مع الفريق في الفترات الأخيرة بعد الانتقال من نادي الشارقة، ورغم عدم مشاركتهما في مباراتي الذهاب والإياب ضد الشارقة، لكن لهما الدور الكبير فيما وصل إليه الفريق من تطور كبير، إضافة إلى وجود راشد سالم قادماً من نادي النصر، والذي أضاف الكثير للبطائح منذ قدومه».

وقال بدر إبراهيم: «هناك تفكير جدي بالتجديد للثلاثي جاسم محمد وراشد ناصر وراشد سالم، إضافة إلى الثنائي الأجنبي الأميركي دانتي إنجرام وديفتي بوستر، وذلك حتى نستطيع تحقيق مزيد من الطموحات التي نخطط مع هذا الجيل من اللاعبين، وفي ظل رغبة إدارة النادي في استمرار حالة التألق التي نعيشها».

وقال: «لدينا مجموعة من اللاعبين تميزت هذا الموسم، ومنها وليد الظنحاني، حمد غابش، هيثم محمد، مال الله راشد، وأن الفريق نجح في الموسم الجاري في الاستفادة من جهود مجموعة من اللاعبين الشبان ومنهم: راشد الحوسني، ماجد الزرعوني، وعلي محمد أبوتيله، إضافة إلى الثلاثي راشد سالم وجاسم محمد وراشد ناصر».

وأشاد بدر إبراهيم بما يقدمه فريقه، وقال: «البطائح إضافة كبيرة وجميلة لبطولة الدوري، وخلق تناغماً وقوة للبطولة، في ظل المستوى المتقارب مع الشارقة والوصل».