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السعودية تعلن نجاح الخطة التشغيلية بالحرمين الشريفين لموسم رمضان 1445هـ

السعودية تعلن نجاح الخطة التشغيلية بالحرمين الشريفين لموسم رمضان 1445هـ
10 ابريل 2024 12:48

أعلنت السعودية، نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1445هـ، وتحقيقها لأهدافها، وإنجاز المؤشرات والمستهدفات لكافة الأصول والخدمات بالحرمين الشريفين، وذلك لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الرئيس التنفيذي لهيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي الشهراني، قوله إن خطة هذا العام بنيت على عدد من الركائز من أهمها، صياغة نموذج تشغيلي للخدمات الرئيسة، ووضع مستهدف لكل أصل وخدمة تقدمها الهيئة، وتعزيز الإشراف الميداني والجولات الرقابية، وحوكمة الأعمال والخدمات لرفع جودتها والطاقة التشغيلية لها، وتحفيز الموظفين والموظفات الميدانيين المتميزين، وذلك لتحسين تجربة القاصد الكريم، وعكس الصورة الإيجابية لمستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الدولة لخدمة ضيوف الرحمن. كما عملت الهيئة على تعزيز التكامل والمواءمة مع مختلف الشركاء العاملين في خدمة الحرمين الشريفين وتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل فعال.

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وكانت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، قد أعلنت نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان لهذا العام 1445 هـ، وتحقيق أرقام غير مسبوقة بنقل أكثر من مليون مسافر بزيادة قدرها 22% مقارنة برمضان 1444ه‍ـ، وذلك من خلال 2,845 رحلة بارتفاع 12% عن ذات الفترة من العام الماضي عبر قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وذلك في إطار خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

 

المصدر: وام
رمضان
الحرمين الشريفين
السعودية
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