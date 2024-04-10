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إيطاليا تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً يحمل صورة برلسكوني

إيطاليا تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً يحمل صورة برلسكوني
10 ابريل 2024 17:39

أعلن حزب إلى الأمام إيطاليا اليوم الأربعاء أنه سوف يتم إصدار طابع بريدي تذكاري يحمل صورة رئيس الحزب الراحل ورئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أحد أبرز الساسة في إيطاليا. 
وقال الحزب، الذي أسسه برلسكوني، إنه سوف يتم إصدار الطابع في الذكرى الأولى لوفاة برلسكوني. وكان برلسكوني قد توفى في 12 يونيو العام الماضي عن عمر يناهز 86 عاما بعد وعكة صحية.
 ويذكر أن برلسكوني كان من أكثر الرموز السياسية البارزة في السياسة الإيطالية والأوروبية من منتصف التسعينيات إلى ما بعد ذلك. 
 يعد حزب إلى الأمام إيطاليا من ضمن الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. 

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المصدر: د ب أ
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