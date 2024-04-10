أفلام تتنافس على «كعكة العيد»

سعيد ياسين (القاهرة)

يطرح صنّاع السينما 6 أفلام جديدة خلال موسم عيد الفطر، ويراهنون على «عيدية» الجمهور بعد انتهاء دراما رمضان، وتتنوع الأفلام بين التشويق والكوميديا والرومانسية.

في مقدمة هذه الأفلام «فاصل من اللحظات الأخيرة» الذي تأجل عرضه خلال الفترة الماضية، ويشارك في بطولته هشام ماجد الذي نافس في رمضان بمسلسل «أشغال شقة»، وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداثه حول مهندس معماري يتعرض مع زوجته إلى العديد من المواقف الصعبة، وتحدث مفاجأة تحول تعاستهما إلى سعادة غامرة.

غاب أبطال فيلم «شقو» عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل وعباس أبو الحسن عن السباق الرمضاني، في حين حضرت دينا الشربيني من خلال مسلسل «كامل العديد +1»، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يواجهون أزمات كبيرة، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.



السرب

بعدما تأجل عرض «السرب» 3 سنوات لأسباب إنتاجية وتسويقية، تقرر عرضه في عيد الفطر، ويدور في إطار عسكري، ويشارك في بطولته أحمد السقا وقصي خولي وهند صبري وشريف منير وآسر ياسين ودياب وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.



استغل أبطال فيلم «عالماشي» علي ربيع وآية سماحة وكريم عفيفي وريم رأفت غيابهم عن دراما رمضان، وصوروا «عالماشي» الذي يشارك في بطولته صلاح عبدالله وانتصار وعبدالله مشرف وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد الخبيري. وتدور أحداثه حول شاب كسول يبلغ من العمر 30 عاماً يعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يتم تشخيص حالته مرضياً بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم للتكيف مع الظروف الجديدة.



ينافس فيلم «أسود ملون» في موسم العيد، ويشارك في بطولته أحمد فتحي ورنا رئيس وبيومي فؤاد وميس حمدان ومحمد كيلاني ومحمود حافظ وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان وإخراج حسن البلاسي. وتدور أحداثه حول منظمة حفلات زفاف، تلجأ بسبب مشاكل تمر بها إلى طبيب نفسي، فتقع في غرامه.



كما يتم طرح فيلم «ولنا في الحب خيال» الذي تم تصويره خلال الشهور الماضية، بطولة أحمد السعدني ومايان السيد وسيف حميدة وعمر رزيق وفريدة رجب وعفاف مصطفى، تأليف وإخراج سارة رزيق. يمثل عودة الأعمال الرومانسية، ويتناول قصة أستاذ جامعي انطوائي تقتحم حياته طالبة ثم يصطدم بحبيبها.