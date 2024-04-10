ماذا يقول كبار الممثلين عن «دراما رمضان 2024»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

تألق ممثلون كبار في دراما الموسم الرمضاني 2024، ونالوا إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، حيث جسدوا شخصياتهم بدقة واحترافية عالية.



إضافة مهمة

وقال رياض الخولي لـ«الاتحاد» إن دورَيه في مسلسلَي «حق عرب» و«صيد العقارب» شكلا إضافة مهمة لمشواره ولحضوره الرمضاني، وإن شخصية الرجل الصعيدي القوي والحازم الذي يواجه التحديات على مختلف الأصعدة في «حق عرب» ساعدته كثيراً في إظهار قدراته الفنية، وهو ما تكرر في «صيد العقارب»، حيث ساعدت الشخصية التي جسدها في إبراز مشاعره المتناقضة بشكل جمع بين الحزن والفرح والغضب والقوة.

محظوظ

وشارك أحمد فؤاد سليم في أكثر من عمل، وهي: «تل الراهب» و«المعلم» و«بيت الرفاعي»، وقال إنه يعتبر نفسه محظوظاً وقد استمتع بتجسيد شخصية شعبية في «المعلم»، والذي درات أحداثه في «سوق السمك»، واحتوى على قيم وأهداف إنسانية نبيلة من خلال الصراع بين الخير والشر، وظهر ضيف شرف في «بيت الرفاعي» ورغم «وفاته» في الحلقة الأولى، إلا أن تأثيره ظل قائماً في الأحداث.

شخصية حقيقية

وقدم عبدالعزيز مخيون 3 مسلسلات: «قلع الحجر» لعب فيه شخصية صعيدية حقيقية عن قصة حدثت بالفعل، لعمدة إحدى القرى يدخل في أزمات عدة بسبب تمرد ابنه على عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، فيما بذل مجهوداً مضاعفاً في تصوير مسلسلَي «جودر» الذي اعتمد على الخيال المبهر، و«المعلم» الذي رصد الحارة الشعبية وصراعات حيتان تجارة الأسماك.

سترة العترة

وأبدت فريدة سيف النصر سعادتها بردود الفعل حول شخصية «سترة العترة» التي جسدتها في «العتاولة» وظهرت فيها بدور أم أحمد السقا وطارق لطفي، وهي «معلمة» في منطقة شعبية بالإسكندرية، وقالت إنها كسبت رهانها على نجاح المسلسل وشخصيتها التي ابتدعت لها طريقة في الكلام والتعبيرات، وهو ما جعلها تحصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

فانتازيا

أبدى أحمد ماهر سعادته بالمشاركة في مسلسلات «صيد العقارب»، و«جودر»، و«المداح 4»، وقال إنه جسد في «صيد العقارب شخصية صعيدية تختلف عن كل الأدوار التي قدمها في هذا الإطار، وكانت أجواء العمل رائعة ومشجعة على الإبداع والتألق. وذكر أن دوره في «جودر» أعاده إلى الفانتازيا التاريخية والدراما الممزوجة بالخيال، والتي تميز فيها من خلال مشاركته في عشرات المسلسلات من هذه النوعية، وهو ما تكرر في «المداح 4».

محطة فارقة

وفي موازاة ذلك، اعتبر الفنان رشوان توفيق مسلسل «جودر» بمثابة محطة فارقة في تاريخ الدراما الأسطورية المليئة بالفاننتازيا، وتوقع أن ينال المسلسل نسب مشاهد كبيرة، وقال إنه استمتع بتجسيد شخصية الراوي لحكاية جودر.

الخير والشر

وجمع طارق النهري بين شخصيتين متناقضتين في مسلسلَي «نعمة الأفوكاتو» و«المعلم»، حيث جسد في الأول شخصية المحامي الطيب الذكي الذي لا يتوانى عن تقديم الدعم في كل الأزمات، وفي الثاني شخصية «المعلم شداد» الذي استفاد في تقديمها من خبراته في الحي الذي عاش فيه، ومن أدوار الشر التي حفرت في ذاكرته وقدمها كبار الفنانين من قبل.

ملفات طبية

وقال نبيل نور الدين إنه كان سيفوته الكثير لو لم يشارك في مسلسل «صلة رحم» الذي جسد فيه شخصية والد يسرا اللوزي وعابد عناني، لاسيما أن العمل ناقش عدداً مهماً من الملفات الطبية.

تنوع

وكشفت ميمي جمال عن أنها لم تخطط للظهور في أكثر من مسلسل رمضاني، واعتبرت نفسها محظوظة بالمشاركة في أعمال تنوعت بين الشعبية والاجتماعية والكوميدية، حيث جسدت شخصية سيدة شعبية في «العتاولة»، وسيدة طيبة تميل إلى الكوميديا في «سر الهي»، و«كامل العديد +1»، وأرملة في «وبقينا اتنين».

كثيرون

وتألق كل من أحمد بدير في مسلسلات «المعلم» و«جودر»، وإنعام سالوسة في «أشغال شقة» و«أعلى نسبة مشاهدة»، وسلوى عثمان وأحمد صيام في «حق عرب»، وعارفة عبدالرسول وعزت زين وسما إبراهيم ولبنى ونس في «رحيل»، وكمال أبو رية وسامي مغاوري وياسر علي ماهر في «نعمة الأفوكاتو»، ومحمد أبو داوود وحجاج عبدالعظيم ومصطفى حشيش في «المعلم»، وسيد رجب وصفاء الطوخي وعايدة رياض وماجدة منير في «بيت الرفاعي»، ومحمد التاجي وسماح أنور في «جودر»، وسوسن بدر وسميرة عبدالعزيز ومفيد عاشور في «قلع الحجر»، وصلاح عبدالله وحنان يوسف في «عتبات البهجة».