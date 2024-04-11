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عيد أبوظبي.. «فرحة عائلية»

عيد أبوظبي.. «فرحة عائلية»
12 ابريل 2024 00:49

‎الجلسة مع العائلة لها «فرحة خاصة» في العيد، وترسخ التجمعات العائلية التي شهدتها الحدائق  والمناطق المفتوحة والسياحية وكورنيش أبوظبي، في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، ما يتسم به مجتمع الإمارات من قيم التواصل والتراحم والتآلف، وقضى الكبار والصغار أوقاتاً ممتعة برفقة العائلة، مستمتعين بما توفره الحدائق والمتنزهات في العاصمة من أنشطة. وساهم اعتدال الطقس في تنويع وجهات قضاء العيد، حيث فضل البعض قضاء العيد مع الأهل والأصدقاء في الحدائق  العامة، وحرصت العديد من الجهات والهيئات المختلفة على تنظيم فعاليات متنوعة لإضفاء مزيد من البهجة للزوار من مختلف الأعمار.

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