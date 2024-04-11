كريم عبد العزيز يستعد لـ 3 أفلام

القاهرة (الاتحاد)

يستعد كريم عبد العزيز لتصوير 3 أفلام دفعة واحدة، معلناً تفرغة للسينما في الفترة المقبلة. وكشف كريم لـ«الاتحاد» عن أن الفيلم الأول «شغل كايرو» يجمعه مع نانسي عجرم في أولى تجاربها التمثيلية، والتي ستشكل إضافة كبيرة للسينما. وقد تم الاتفاق على هذا المشروع أثناء عرض مسرحية «السندباد»، وهو فيلم رومانسي كوميدي يدور حول شخص يقوم بالنصب عليها وتحاول في الوقت نفسه أن تنصب عليه. وأضاف أن الفيلم الثاني هو «لعب عيال»، ويناقش في إطار كوميدي مشكلات الحياة الزوجية، مع منى زكي ومحمد ممدوح، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان. أما المشروع الثالث فهو الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، عن رواية للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يمر بمشاكل عدة في حياته المهنية والشخصية، ويغيب عن العمل 5 سنوات قبل أن يعود مجدداً ويكشف الكثير من الأسرار.

وقال عبد العزيز إنه سيظهر ضيف شرف في فيلم «ولاد رزق 3»، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، وسيكون نقلة مختلفة في أعمال الأكشن، إذ يواكب الأفلام العالمية. وأشار إلى أنه مشتاق لخوض تجربة المسلسلات الصعيدية مع الكاتب عبد الرحيم كمال الذي يعكف على كتابة سيناريو لم يقرأه بعد، ولديه شغف كبير لتجسيد الشخصية.

وأوضح كريم أنه يختار أعماله التي يشعر بها، ويحرص على التنوع، ولذلك فإن أعماله قليلة مقارنة بعدد السنوات التي عمل فيها بالتمثيل. وأعرب عن أمنيته خوض تجربة المسلسلات القصيرة من 6 أو 10 حلقات، والتي تُعرض على المنصات، ويشعر بأنها أقرب إلى السينما لأن إيقاعها أسرع، وهو يعمل على التحضير لمسلسل جديد في إطار تشويقي، إخراج أحمد نادر جلال.