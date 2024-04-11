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يسرا.. «طبيبة شريرة» في «شقو»

يسرا
12 ابريل 2024 00:49

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض يسرا بطولة فيلم «شقو» الذي ينطلق عرضه في موسم عيد الفطر، وكشفت عن أن الشخصية التي تظهر بها شريرة جداً، حيث تؤدي دور الدكتورة جميلة، زعيمة عصابة مؤلفة من عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وهي مسؤولة عن عمليات نصب.
وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يرتكبان العديد من الأعمال المشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى، وتواجههما عدة صعوبات وأزمات تخلف عقبات خطيرة. 
والفيلم مستوحى من رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، ويشارك فيه كل من دينا الشربيني وأمينة خليل، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.
وأعربت يسرا عن سعادتها بالعودة إلى شاشة السينما في الموسم الماضي بعد غياب سنوات من خلال فيلم «ليلة العيد»، لافتة إلى أنها كانت تفتقد السينما وجمهورها، ولكنها كانت تبحث عن عمل تعود به يتضمَّن قضايا مهمة.
وقالت يسرا إن فيلم «ليلة العيد» تأخر عرضه سنتين، وعبرت عن فخرها بالمشاركة فيه، لأنها قدمت خلاله أداءً متميزاً، لما يتضمنه من قضايا نسائية ونقل الواقع الآلي الذي تعيشه العديد من السيدات والفتيات من ظلم. وذكرت أن المؤلف أحمد عبدالله قدم وجبة درامية دسمة، قام المخرج سامح عبدالعزيز بدمجها بحرفية شديدة.
وتستعد يسرا للسفر إلى لبنان منتصف الشهر الجاري لحضور مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي ينظّمه مجتمع بيروت السينمائيّ بدورته السابعة، تحت شعار «نساء من أجل القيادة»، خلال الفترة من 14 ـ 19 أبريل، حيث يتم تكريمها في إطار تكريم الإنجازات الفنية وتقديراً لمسيرتها الحافلة في عالم السينما والفن.
وعن أسباب غيابها عن السباق الرمضاني هذا العام، أوضحت أن ذلك لرغبتها في أخذ قسط من الراحة، بسبب التعب من الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال السنوات الـ 4 الماضية، وكذلك لاختيار نص جيد بتأن شديد.
وعن رأيها في قرار النجم عادل إمام بالاعتزال، قالت: سيظل الزعيم بيننا حتى بعد اعتزاله، فأعماله محفورة في وجدان المشاهد العربي، الذي تعلق بعباراته اللافتة. أراه تاج السعادة الذي يزين الفن العربي، استطاع أن يحمل على عاتقه مسؤولية ورسالة الفن العربي لأكثر من 50 سنة، ويصعب أن يحقق هذا النجاح أي ممثل آخر، فهو يحترم فنه والأفكار التي يقدمها. عادل سيظل موجوداً في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ولقد شاركت معه في 17 فيلماً كوميدياً، أعتبرها من أهم أفلامي، حيث كان يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية العمل.

يسرا
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