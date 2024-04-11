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صور.. اكتشاف رسوم في مدينة دمرت قبل 2000 سنة

صور.. اكتشاف رسوم في مدينة دمرت قبل 2000 سنة
11 ابريل 2024 21:11

قالت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، إنها اكتشفت قاعة طعام ذات جدران سوداء عليها رسوم تعود إلى 2000 عام مستوحاة من حرب طروادة في أثناء التنقيب في مدينة "بومبي" الرومانية التي دمرها بركان.

وقال متنزه "بومبي" الأثري إن مساحة الغرفة، البالغة نحو 15 مترا طولا وستة أمتار عرضا، ونوعية الجداريات والفسيفساء التي تعود لعهد الإمبراطور أغسطس والشخصيات المختارة تشير جميعها إلى أن القاعة كانت تستخدم في الولائم.
وقال جابريل زوكتريجل رئيس المتنزه إن "الجدران طليت باللون الأسود لمنع ظهور الدخان الناتج عن مصابيح الزيت على الجدران".

وأضاف "كان الناس يجتمعون لتناول العشاء بعد غروب الشمس، وكان لضوء المصابيح الخافت تأثير في جعل الصور تبدو متحركة".

وغمر الرماد البركاني مدينة "بومبي" والمناطق الريفية المحيطة بها عندما انفجر جبل "فيزوف" عام 79 ميلادية ما أسفر عن مقتل آلاف الرومان الذين لم تكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم يعيشون تحت أحد أكبر البراكين في أوروبا.

وشهد الموقع حالة من النشاط الأثري بهدف وقف سنوات من الاضمحلال والإهمال، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار أميركي).

المصدر: رويترز
بومبي
جداريات ملونة
رسوم
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