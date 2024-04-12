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بديل للقهوة من بذور التمر حفاظاً على البيئة

موضوعية
12 ابريل 2024 11:10

تعتزم سلسلة متاجر القهوة الأميركية " بلوستون لين"  بيع قهوة اسبريسو مصنوعة من أغذية زراعية مثل بذور التمر والجوافة ودوار الشمس في أغسطس المقبل، وهو ما يعد خياراً أكثر استدامة من حبوب القهوة، ويساهم بجهود الحفاظ على البيئة.

ومن المقرر طرح هذا النوع من القهوة للبيع في جميع متاجر بلوستون البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة، والتي تقدمها شركة أتومو كوفي الناشئة في سياتل، والتي قالت إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام ومنها بذور التمر كانت ستؤول إلى النفايات، في إطار سعيها لتقديم بديل أكثر استدامة للقهوة.

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وقال نيكولاس ستون الرئيس التنفيذي لبلوستون لين "يمثل هذا فرصة لعملائنا للاستمتاع بخيار القهوة المبتكر الذي يحافظ على معاييرنا العالية للجودة والذوق بينما يتماشى مع التزامنا بمراعاة البيئة".

 

 

المصدر: وام
التمر
القهوة
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