القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" ينجح في مهمته

نجح القمر الاصطناعي التتابعي الصيني "تشيويه تشياو-2"، الذي أطلق في مارس الماضي إلى الفضاء في إكمال اختبارات الاتصال بمداره.

وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء اليوم في بيان لها أن مهمة "تشيويه تشياو-2” نجحت بالكامل وأن منصته وحمولاته تعمل بشكل طبيعي ويمكنه تقديم خدمات اتصالات التتابع للمرحلة الرابعة من المشروع الصيني لاستكشاف القمر ومهام استكشاف القمر المستقبلية للصين ودول أخرى.

وأكمل القمر الاصطناعي بنجاح اختبار الاتصال في 6 أبريل الجاري مع المسبار القمري الصيني /تشانغ آه-4/، الذي يقوم الآن بمهمة استكشاف على الجانب البعيد من القمر.. وخلال يومي الثامن والتاسع من إبريل الحالي، أجرى اختبارات اتصال مع المسبار "تشانغ آه - 6” الذي لم يتم إطلاقه بعد.

كان القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" قد أطلق إلى الفضاء يوم 20 مارس الماضي ودخل المدار الإهليلجي المحدد له في الثاني من أبريل الجاري، بعد تصحيح المسار في منتصف الطريق وعملية الكبح بالقرب من القمر والمناورة المدارية حول القمر.