السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بعد يومين من اكتشافه.. كويكب بحجم سيارة يمر قرب الأرض

كويكب
12 ابريل 2024 14:03

مر كويكب اكتشفه علماء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في 9 أبريل الجاري من مسافة قريبة من كوكب الأرض يوم أمس.

غير أن هذا الاقتراب الوثيق لم يشكل أي تهديد للحياة على الأرض.. ويطلق على الكويكب اسم (2024 GJ2) وهو بحجم سيارة تقريبا. ومنذ اكتشافه بداية هذا الأسبوع توقع علماء الفلك أن هذه الصخرة الفضائية ستمر بالقرب من الأرض على مسافة 12 ألف ميل (19.3 ألف كيلومتر) فقط عند أقرب نقطة لها من كوكبنا أي 3% فقط من المسافة بين الأرض والقمر ما يجعل 2024 GJ2 أحد أقرب الكويكبات التي تم تسجيل مرورها بالأرض على الإطلاق.

وعلى الرغم من هذا الاقتراب الوثيق إلا أنه لم يكن مثيرا للقلق إمكانية تسببه في أي ضرر للكوكب كونه ليس في مسار تصادمي مع الأرض.. ويبلغ طوله ما بين 2.5 و5 أمتار (8.2 و16 قدما) وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وهذا يعني أنه كويكب من فئة الوزن التي كان من الممكن أن يحترق في الغلاف الجوي للأرض، إذا صادف أن مداره يتقاطع مع مدارنا بشكل مباشر أكثر.

أخبار ذات صلة
مسبار جديد لـ"ناسا" لرصد أي مؤشرات حياة على أحد أقمار المشتري
القمر الاصطناعي الصيني "تشيويه تشياو-2" ينجح في مهمته

ويعتقد علماء الفلك أن أقرب مسافة اقتراب للكويكب من الأرض حدثت عند الساعة 2:28:42 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:28:42 بتوقيت غرينتش) يوم أمس الخميس على مسافة 7641 ميلا (12298 كيلومترا).

ولن يحدث أقرب تحليق تال لـ 2024 GJ2 من الأرض حتى عام 2093، وفقا لمركز تنسيق الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.. وعندما يحدث ذلك، فإن الكويكب لن يمر من مسافة قريبة كما حدث يوم أمس الخميس.

وتشير التقديرات إلى أن اقتراب الكويكب في عام 2093 سيكون على مسافة تصل إلى 127970 ميلا (205947 كيلومترا)، أي 10 أضعاف المسافة التي حلق بها يوم أمس وما يزيد قليلا عن نصف المسافة بين الأرض والقمر.

المصدر: وام
القمر
الأرض
ناسا
كويكب
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©