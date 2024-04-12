حصان يهرب من الإسطبل وينتظر القطار في المحطة

فوجئ مسافرون ينتظرون وصول القطار في إحدى محطات السكك الحديد في ضواحي مدينة سيدني الأسترالية بوجود حصان معهم على الرصيف، على ما أفاد مسؤولو النقل المحليون.

دخل حصان السباق هذا إلى المحطة بمفرده، وراح يتجول على طول رصيف الانتظار، وفق المشاهد الغريبة التي أظهرتها كاميرات المراقبة.

وأوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحيوان، الذي كان مغطى ببطانية، هرب من إسطبلات قريبة.

واضطر المسؤولون إلى إبقاء أبواب القطار مغلقة، مخافة صعود الحيوان إليه.

الحصان ينتظر القطار داخل المحطة

بعدما تنزه الحصان على الرصيف نحو 17 دقيقة، صعد في نهاية المطاف ولكن ليس إلى القطار بل إلى مقطورة خاصة، بعدما حضر سائسه إلى المكان.

ووصف مات لونغلاند، المدير العام لشبكة السكك الحديد المحلية "سيدني ترينز"، حادثة الحيوان هذه بأنها "غير مألوفة".

أما جو هايلين، وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، فعلّق قائلاً "لا يُشاهَد كل يوم حصان على الرصيف".