السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

حصان يهرب من الإسطبل وينتظر القطار في المحطة

الحصان ينتظر القطار داخل محطة في سيدني
12 ابريل 2024 17:27

فوجئ مسافرون ينتظرون وصول القطار في إحدى محطات السكك الحديد في ضواحي مدينة سيدني الأسترالية بوجود حصان معهم على الرصيف، على ما أفاد مسؤولو النقل المحليون.
دخل حصان السباق هذا إلى المحطة بمفرده، وراح يتجول على طول رصيف الانتظار، وفق المشاهد الغريبة التي أظهرتها كاميرات المراقبة.
وأوضح مسؤولو النقل المحليون أن الحيوان، الذي كان مغطى ببطانية، هرب من إسطبلات قريبة.
واضطر المسؤولون إلى إبقاء أبواب القطار مغلقة، مخافة صعود الحيوان إليه.

أخبار ذات صلة
قتيل وجرحى بعمليات طعن في سيدني
«أوبورن».. تحفة أسترالية بطراز عثماني
  • الحصان ينتظر القطار داخل المحطة
    الحصان ينتظر القطار داخل المحطة

بعدما تنزه الحصان على الرصيف نحو 17 دقيقة، صعد في نهاية المطاف ولكن ليس إلى القطار بل إلى مقطورة خاصة، بعدما حضر سائسه إلى المكان.
ووصف مات لونغلاند، المدير العام لشبكة السكك الحديد المحلية "سيدني ترينز"، حادثة الحيوان هذه بأنها "غير مألوفة".
أما جو هايلين، وزير النقل في ولاية نيو ساوث ويلز، فعلّق قائلاً "لا يُشاهَد كل يوم حصان على الرصيف".

المصدر: آ ف ب
حصان
قطار
محطة قطارات
سيدني
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©