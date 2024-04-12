«شبكة أبوظبي للإعلام» تتصدّر رضا المشاهدين في استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2024

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد منافسة قوية لعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت في «ماراثون رمضان 2024» على قناتَي «أبوظبي» و«الإمارات» وتطبيق ADtv، اختار الجمهور لقب «الأفضل» في استطلاع جريدة «الاتحاد» السنوي، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» ضمن فئاته المختلفة، وذلك بعد نيل مجموعة من المسلسلات المحلية والخليجية والعربية صدى كبيراً، وحصدت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية، لاسيما مع المضمون القوي والقصص المتنوعة والقضايا المختلفة التي استعرضتها، إلى جانب الأداء المميز لنخبة من نجوم التمثيل. وتصدرت «شبكة أبوظبي للإعلام» رضا المشاهدين في استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2024، وحصدت الإنتاجات المحلية نصيب الأسد من المشاهدات وتصويت الجمهور.



دراما محلية

مسلسل «البوم» الذي عُرض على قناة «أبوظبي» تصدّر فئة الدراما المحلية، وحصد المركز الأول بنسبة 49%، ويُعتبر العمل التاريخي من أضخم الإنتاجات الدرامية المحلية، ويروي حكاية بحارة إماراتيين يقررون السفر في مركب خشبي كبير «بوم» باتجاه الهند، حيث تندلع الحرب العالمية الثانية، ويدخلون في مغامرة كبرى مليئة بالأحداث، وشارك في بطولته عمر الملا وعبد الله بن حيدر.

وحصد المركز الثاني مسلسل «خطّاف»، بنسبة 26%، وعُرض على قناة «أبوظبي» في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، وشارك في بطولته محمد مصطفى وعبد الله بن حيدر، ويُعتبر أول عمل درامي محلي يستعرض الفنون القتالية، لاسيما رياضة MMA، وتوزعت نسبة الأصوات الباقية على مسلسلَي «الجذوع» الذي عرض على «قناة الإمارات» و«ذاكرة قلب».

أفضل ممثل إماراتي

نال الممثلون الإماراتيون حبيب غلوم، وأحمد الجسمي، ومرعي الحليان، إشادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تميزهم في دراما رمضان هذا العام، وبعد منافسة كبيرة بينهم، ذهب لقب أفضل ممثل إلى حبيب غلوم بنسبة 41% عن دوره في مسلسل «الجذوع» الذي عُرض على شاشة قناة «الإمارات»، فيما نال أحمد الجسمي المركز الثاني بنسبة 33% عن دوره في مسلسل «ذاكرة قلب»، وحصد الممثل مرعي الحليان نسبة 19% من الأصوات، وذهبت نسبة التصويت الباقية للممثل منصور الفيلي.



أفضل ممثل شاب

بعد منافسة قوية بين عمر الملا ومروان عبدالله، على لقب أفضل ممثل إماراتي شاب، خطف الملا لقب أفضل ممثل بنسبة 52%، عن دوره في «البوم» الذي عُرض على قناة «أبوظبي»، وحصد مروان المركز الثاني بنسبة 37% عن دوره في «بيت أبونا»، وذهبت الأصوات الباقية للممثل محمد مصطفى عن دوره في «خطّاف».

أفضل ممثلة إماراتية

لقب أفضل ممثلة إماراتية، اختاره الجمهور للممثلة فاطمة الحوسني بنسبة تصويت 49%، عن دورها في «ذاكرة قلب»، بعد منافسة قوية مع أمل محمد التي نالت المركز الثاني بنسبة 35%، وتوزعت الأصوات الباقية على كل من ملاك الخالدي وصوغة.



أفضل مخرج

عن فئة أفضل مخرج إماراتي، حصدت نهلة الفهد المركز الأول عن «منت رايق» بنسبة 56%، فيما ذهب المركز الثاني للمخرج علي مصطفى بنسبة 44% عن «خطّاف».



الدراما الخليجية

على صعيد الأعمال الخليجية، تصدر مسلسل «منت رايق» المركز الأول بنسبة 32%، فيما نال مسلسل «بعد غيابك عني» المركز الثاني بنسبة 29%، وذهب المركز الثالث لمسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» بنسبة 29%، وحصد «يس عبد الملك» الأصوات الباقية.

أفضل ممثل خليجي

منح الجمهور لقب أفضل ممثل خليجي لسعد الفرج، عن دوره في «يس عبد الملك» بنسبة أصوات 41%، بعد منافسة قوية مع إبراهيم الحساوي عن دوره في «الجذوع» بنسبة 28%، فيما حصد محمد المنصور المركز الثالث بنسبة 20%، وحصد عبد المحسن النمر الأصوات الباقية.



أفضل ممثلة خليجية

لقب أفضل ممثلة خليجية حصدته إلهام الفضالة عن دورها في مسلسل «بعد غيابك عني» الذي عُرض على قناة «الإمارات»، حيث حصدت المركز الأول بنسبة تصويت 44%، فيما نالت هدى حسين نسبة 36%، وتوزعت الأصوات الباقية على سعاد علي وشجون الهاجري.

الأعمال العربية

عن فئة أفضل مسلسل مصري اجتماعي، وبعد منافسة قوية بين مسلسلَي «حق عرب» على قناة «أبوظبي» و«العتاولة»، حصد الأول نسبة تصويت 28%، والثاني 30%، وذهبت الأصوات الباقية لكل من «بالقانون» و«رحيل» اللذين عُرضا على قناة «أبوظبي».



15 حلقة

عن فئة أفضل مسلسل عربي 15 حلقة، خطف المركز الأول مسلسل «جودر – ألف ليلة وليلة» لياسر جلال بنسبة 43%، والذي عُرض على قناة «أبوظبي»، فيما ذهب المركز الثاني لمسلسل «نعمة الأفوكاتو» بنسبة 28%، وتوزعت الأصوات الباقية على مسلسلَي «2024» و«أعلى نسبة مشاهدة».

أفضل مسلسل كوميدي

حصد مسلسل «وديمة وحليمة» المركز الأول عن فئة أفضل مسلسل كوميدي عربي بنسبة 38%، بعد منافسة قوية مع مسلسل «الكبير أوي» الذي نال المركز الثاني بنسبة 36%، فيما احتل المركز الثالث مناصفة كل من مسلسلَي «بيت أبونا» و«بابا جه» بنسبة 13%.



أفضل ممثل مصري

اختار الجمهور أحمد السقا أفضل ممثل مصري عن دوره في «العتاولة» بنسبة 34%، فيما حصد ياسر جلال المركز الثاني بنسبة 30% عن دوره في «جودر – ألف ليلة وليلة»، ونال أحمد العوضي المركز الثالث عن دوره في «حق عرب» بنسبة 23%، وذهب المركز الرابع لمصطفى شعبان عن دوره في «المعلم» بنسبة 12%.

أفضل ممثل سوري

خطف الممثل عبد المنعم عمايري لقب أفضل ممثل سوري عن دوريه في مسلسلَي «وصايا الصبار» و«كسر عضم: السراديب» على قناة «أبوظبي» بنسبة 35%، بعد منافسة مع بسام كوسا الذي حصد نسبة 23%، وحصد المركز الثالث مناصفة كل من تيم حسن ورشيد عساف بنسبة21%.



أفضل ممثلة عربية

نالت الممثلة ياسمين صبري لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «رحيل» الذي عُرض على قناة «أبوظبي» بنسبة 51%، وذهب المركز الثاني لروجينا التي حصدت نسبة تصويت21% عن دورها في «بالقانون» الذي عُرض على قناة «أبوظبي»، فيما توزعت الأصوات الباقية على نادين نسيب نجيم وماغي بو غصن.

أفضل برنامج

حصد البرنامج الخيري والإنساني «قلبي اطمأن» الذي عُرض على قناة «أبوظبي» لقب «أفضل برنامج» بنسبة 57%، وجاء في موسمه السابع بهوية جديدة تعكس تطوراً جوهرياً، حيث تم تقديم المساعدة على قرى كاملة بهدف تمكين سكانها، وتحقيق التنمية المستدامة لها.

وحلّ ثانياً برنامج «الشارة» الذي عُرض على قناة «الإمارات» بنسبة 20%، ويُعتبر من أشهر برامج المسابقات الرمضانية حيث يركز على تراث الإمارات وبيئاتها وحرفها اليدوية، والأمثال واللهجات. وذهبت الأصوات الباقية إلى برنامَجي «المغرِّد» و«دروب».