«نورة» المدعوم من «البحر الأحمر السينمائي» يشارك في «كان»

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن الفيلم السعودي «نورة» المدعوم من صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من الوصول إلى القائمة الرسمية في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، المقرر إقامته من 14 إلى 25 مايو 2024، ضمن قسم عروض «نظرة ما»، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يحقق هذا الإنجاز، عاكساً تطوراً ملحوظاً على الساحة السينمائية العالمية.

عُرض الفيلم الروائي «نورة» لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وتمكن من حصد جائزة العلا لأفضل فيلم سعودي طويل.

تأتي مشاركة الفيلم في مهرجان كان السينمائي لتؤكد الموهبة الفنية للمخرج السعودي توفيق الزايدي، كما تعكس الدور الفعّال لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي في تمكين المواهب السينمائية الصاعدة في المنطقة.

وأشاد مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، خلال الإعلان عن الدورة السابعة والسبعين، بالدور المهم الذي يلعبه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في المشهد السينمائي بالمنطقة، مما يدل على اهتمام المملكة العربية السعودية بصناعة السينما.

كما صرحت جمانا راشد الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي قائلة: "يشكّل اختيار فيلم «نورة» للمشاركة ضمن مهرجان كان السينمائي اعترافاً بثراء السعودية بالمواهب السينمائية، كما يعكس الدور المحوري لمؤسستنا في دعم هؤلاء المبدعين. لقد أذهلتنا جماليات فيلم «نورة» عندما رأينا المشروع لأول مرة، وكنا فخورين بلعب دورٍ في رحلته إلى الشاشة، إلى أن بلغ هذا الإنجاز الرائع".

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "إنها لحظة تاريخية أن يتم الاعتراف بالعمل الذي نقوم به من خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي للسينما السعودية ومجتمع السينما العالمي في خطاب تييري فريمو اليوم. نحن فخورون بتوفيق الزايدي، ونحتفل بهذا الاختيار التاريخي نيابة عن جميع السعوديين، الذين يمكنهم الآن رؤية قصصهم وثقافتهم تحظى بالترحيب على المسرح العالمي".

تدور أحداث فيلم «نورة» في المملكة العربية السعودية خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، وقد صوِّر بالكامل في مدينة العلا التاريخية وبين صحرائها وأوديتها العريقة، من بطولة يعقوب الفرحان وماريا بحراوي وعبد الله السدحان، إخراج وتأليف وإنتاج توفيق الزايدي.

يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على دور مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في دعم المشاريع السينمائية الرائدة، عبر برامج مختلفة، على رأسها صندوق البحر الأحمر، الذي قدم دعمه لأكثر من 250 فيلماً منذ إنشائه عام 2021، تتضمن المشاريع الروائية والقصيرة والأفلام الوثائقية والمسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة، عبر 4 دورات تغطي مراحل إنتاج الأفلام، بدءاً من التطوير والإنتاج وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج. وتمكنت الأفلام المدعومة من تحقيق جوائز عالمية خلال الأعوام الماضية.