"الصحة العالمية": لقاح جديد ثوري ضد مرض فتاك

قالت منظمة الصحة العالمية إن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تطرح لقاحا جديدا "ثوريا" يسمى (مين5سي.في) لعلاج التهاب السحايا.

تعد نيجيريا إحدى الدول التي يتفشى فيها هذا المرض القاتل في القارة الأفريقية. وفي العام الماضي، سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة 50 بالمئة في حالات الإصابة السنوية في 26 دولة أفريقية تُعد من البلدان التي يتوطن فيها التهاب السحايا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان "إن طرح نيجيريا للقاح يقربنا خطوة من هدفنا المتمثل في القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030".

وتظهر بيانات منظمة الصحة أنه بين أكتوبر الماضي ومنتصف مارس من هذا العام، تم الاشتباه في 1742 حالة في البلاد مع تسجيل 153 وفاة في سبع ولايات في نيجيريا.

وقالت المنظمة إن التقارير تفيد بأن اللقاح الجديد يوفر حماية ضد السلالات الخمس الرئيسية للمرض المنتشرة في نيجيريا على عكس اللقاح الأولي الفعال فقط ضد سلالة واحدة.