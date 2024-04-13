الأحد 14 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

"الصحة العالمية": لقاح جديد ثوري ضد مرض فتاك

فتيات في مختبر
13 ابريل 2024 18:02

قالت منظمة الصحة العالمية إن نيجيريا أصبحت أول دولة في العالم تطرح لقاحا جديدا "ثوريا" يسمى (مين5سي.في) لعلاج التهاب السحايا.
تعد نيجيريا إحدى الدول التي يتفشى فيها هذا المرض القاتل في القارة الأفريقية. وفي العام الماضي، سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة 50 بالمئة في حالات الإصابة السنوية في 26 دولة أفريقية تُعد من البلدان التي يتوطن فيها التهاب السحايا.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في بيان "إن طرح نيجيريا للقاح يقربنا خطوة من هدفنا المتمثل في القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030".
وتظهر بيانات منظمة الصحة أنه بين أكتوبر الماضي ومنتصف مارس من هذا العام، تم الاشتباه في 1742 حالة في البلاد مع تسجيل 153 وفاة في سبع ولايات في نيجيريا.
وقالت المنظمة إن التقارير تفيد بأن اللقاح الجديد يوفر حماية ضد السلالات الخمس الرئيسية للمرض المنتشرة في نيجيريا على عكس اللقاح الأولي الفعال فقط ضد سلالة واحدة.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية»: التهاب الكبد الوبائي يودي بحياة 3500 شخص يومياً
18 مليون أفغاني يعتمدون على مساعدات صحية
المصدر: رويترز
التهاب السحايا
لقاح
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
السفيرة لانا نسيبة
علوم الدار
السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
اليوم 01:30
فلسطيني يتفقد أثر مزرعة أحرقها المستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
موجة عنف جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
اليوم 01:12
سفينة الشحن Galaxy ترافقها قوارب حوثية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجموعة «السبع» تُنشئ «طاولة مستديرة دائمة» بشأن الهجمات في البحر الأحمر
اليوم 01:12
هاريس وسانتشيث خلال مؤتمر صحفي في دبلن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أيرلندا: نقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 01:12
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«المفقودون».. مأساة «مؤجلة» تلاحق أهل غزة
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©