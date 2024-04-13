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المحيطات تعاني من ارتفاع درجة الحرارة

المحيطات تعاني من ارتفاع درجة الحرارة
14 ابريل 2024 01:08

برشلونة (أ ف ب)

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وصلت درجة حرارة المحيطات إلى رقم قياسي جديد، وبلغ متوسطها 21.07 درجة مئوية، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. ويهدد الارتفاع في درجات الحرارة الذي يتفاقم كل شهر منذ عام، الحياة البحرية ويؤدي إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يتسبب بحدوث مزيد من التقلبات المناخية كالرياح العنيفة والأمطار الغزيرة.
وقال الأمين التنفيذي للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو فيدار هيلغيسين «إن التغييرات تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أننا بتنا عاجزين عن مراقبة تأثيرها»، معتبراً أن «معالجة ارتفاع درجة حرارة المحيطات مسألة طارئة».

المحيطات
درجات الحرارة
الغلاف الجوي
الرطوبة
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