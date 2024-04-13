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قهوة المستقبل من بذور التمر

قهوة المستقبل من بذور التمر
14 ابريل 2024 01:09

نيويورك (وام)

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بديل للقهوة من بذور التمر حفاظاً على البيئة
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في خطوة تستهدف الحفاظ على البيئة، تعتزم متاجر القهوة الأميركية «بلوستون لين» بيع قهوة اسبريسو مصنوعة من أغذية زراعية مثل بذور التمر، والجوافة، ودوار الشمس، في أغسطس المقبل، وهو ما يعد خياراً أكثر استدامة من حبوب القهوة. ومن المقرر طرح هذا النوع من القهوة للبيع في جميع متاجر بلوستون البالغ عددها 58 في الولايات المتحدة، والتي تقدمها شركة أتومو كوفي الناشئة في سياتل، والتي قالت إنها قامت بمحاكاة التركيب الجزيئي للقهوة التقليدية باستخدام مواد خام، منها بذور التمر كانت ستؤول إلى النفايات، في إطار سعيها لتقديم بديل أكثر استدامة للقهوة.

القهوة
التمر
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