«ثروة نباتية» في حديقة الحيوانات بالعين

العين (الاتحاد)

توفِّر حديقة الحيوانات بالعين سنوياً 211.2 طن من الغذاء التكميلي للحيوانات بزراعة أنواع من النباتات المحلية، وغير المحلية، من بينها السدر والغاف والهايبسكس وغيرها. ويعدُّ مشتل الحديقة مصدراً مهماً لدعم الثروة النباتية من خلال جهود صون الطبيعة، وحماية الحياة البرية التي تشمل حماية النباتات المحلية وإكثارها واستخدامها، ونقل الخبرات إلى المؤسَّسات والشركاء الخارجيين.

ويعمل المشتل على توفير جزء من النباتات الغذائية للحيوانات، وفقاً لاحتياجات الحيوانات المستهدفة، لضمان تغذيتها الجيدة، وتلبية احتياجاتها السلوكية والصحية والبيئية، فيما يقيِّم فريق مراجعة النظام الغذائي المراحل الفسيولوجية للحيوانات، ويحدد احتياجاتها الغذائية.