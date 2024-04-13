أبوظبي.. تجربة سياحية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

تتيح أبوظبي لزوارها من مختلف أنحاء العالم، تجربة سياحية استثنائية، لاستكشاف معالمها وعروضها، والتنقل عبر مناطق الجذب السياحي والمواقع الثقافية التي تبرزها وجهة سياحية رائدة، ومنها «سي وورلد» بجزيرة ياس، وحلبة مرسى ياس، والاتحاد بارك، والدار سكوير، والمنطقة الإبداعية، وياس «توفور 54»، ومتحف اللوفر أبوظبي، وممشى السعديات، وجزيرة صير بني ياس، وواحة العين، وقلعة الجاهلي، وغيرها.

24 مليون زائر 2023

شهد قطاع السياحة في أبوظبي، خلال عام 2023، قفزة نوعية، واستقبلت الإمارة 24 مليون زائر، وأدى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 27%، وزيادة عدد الزوار الدوليين بنسبة 54%، إلى تعزيز الاقتصاد والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يقارب 49 مليار درهم.

39 مليون زائر 2030

تهدف «الاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030»، والتي تشكّل بداية حقبة جديدة من التوسع والتطور الاستراتيجي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، إلى زيادة أعداد الزوار إلى ما يُقارب 39.3 مليون زائر بحلول عام 2030، بنمو سنوي يبلغ 7%.

178 ألف وظيفة «سياحية»

تُسهم الاستراتيجية السياحية للإمارة في توفير 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية بأكملها لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب مضاعفة أعداد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة من 3.8 مليون في عام 2023 إلى 7.2 مليون زائر في عام 2030، وزيادة الغرف الفندقية المتاحة من 34.000 غرفة في عام 2023 إلى 52.000 غرفة بحلول عام 2030، وتعزيز بيوت العطلات لتنويع خيارات الإقامة للزوار.



